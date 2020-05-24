Житель Воркуты преградил своей машиной путь нарушителю, бежавшему от ГИБДД. ФН-ТВ

Поступок жителя Воркуты Захара Баранова действительно мог не дать случиться трагедии.

21 мая на дорогах полярного города прохожие и автомобилисты стали свидетелями погони — сотрудники ГИБДД преследовали автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого на высокой скорости пытался оторваться от полицейских.

Увидевший погоню Захар, который в это время также был за рулем автомобиля, преградил нарушителю путь своей машиной, чем не только не дал последнему уйти от полиции, но и, возможно, спас жизни. Рядом с дорогой, где происходила погоня, расположена детская площадка.

«Нарушитель ехал по пешеходным переходам, проехал практически вдоль администрации, где находится площадка, там в этот момент было очень много детей. Дети были малолетние, в секунду могли выскочить, и действительно трагедия была бы в городе», — объяснил ценность поступка Захара мэр Воркуты Игорь Гурьев.

По имеющейся на данный момент информации, за рулем ВАЗ-2106 был 17-летний юноша.

Напомним, 6 мая в Перми сын азербайджанского бизнесмена, также 17-летний, насмерть сбил 24-летнюю Марию Крохалеву.