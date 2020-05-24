Латвийские СМИ обвинили Малышеву в формировании «антиправительственных взглядов»

Рига, 24 мая. Жители Латвии не доверяют собственному правительству якобы из-за «российской пропаганды». Об этом пишет местное издание eDruva, приводя совершенно неожиданные «доказательства».

Автор материала Саллия Бенфельде констатирует факт, что на фоне эпидемии коронавируса граждане прибалтийской страны склонны больше прислушиваться к медикам, нежели к политикам, передает «ПолитРоссия».

Информацию о заболевании жители Латвии черпают не только из местных СМИ, но и российских изданий. При этом речь идет не только о русскоязычном населении.

«Есть телепередачи, в которых о политике не говорится. Например, есть такое, и в Латвии очень популярное, шоу «Жить здорово», которое ведет врач Елена Малышева», — пояснила Бенефельде.

По мнению журналиста, «российская пропаганда» использует Малышеву, чтобы оказывать воздействие на умы латвийских граждан, подрывая авторитет местного правительства. Таким образом Москва якобы пытается захватить страну.

«Как я уже упоминала, ее передачи можно увидеть и в Латвии, ей как медику доверяют, особенно пожилые люди. Между советов медицинского характера она будет вплетать также информацию, которая незаметно влияет и формирует взгляды зрителей», — говорится в материале.

Бенефельде называет Малышеву врачом в кавычках и считает, что рядовые граждане Латвии не в состоянии отличить объективную информацию от пропаганды.