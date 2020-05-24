Миллион цветов для украшения города вырастили садовники Петербурга. ФАН-ТВ

В оранжерее Санкт-Петербурга садоводы Калининского района вырастили миллион цветов, чтобы украсить городские улицы к летнему сезону.

Жителей города на Неве все лето будут радовать полотна из традиционных летних цветов, таких как бегония, пеларгония, цинерария, агератум, кохия. Всего в оранжерее вырастили 20 наименований цветочной рассады, которая устойчива к погодным условиям Северо-западного региона.

«Площадь нашего тепличного хозяйства в пределах 5 тысяч квадратных метров. Мы выращиваем здесь цветочную и овощную рассаду, многолетники для озеленения города. Не только для озеленения на цветнике, но еще и для населения. Ежегодно мы выращиваем порядка 1,5 млн цветочной рассады и в пределах двухсот тысяч овощной рассады», — рассказала Надежда Ядыкина, главный инженер АО «Калининское СПХ».

Озеленители обещают, что высаженные растения продержатся до октября. Помимо цветов, садовники, работающие в оранжерее, также выращивают овощи, которые позднее отправятся на городские прилавки.

На улицах Петербурга уже высажено 100 тысяч цветов от Калининского садово-паркового хозяйства, а на следующей неделе город украсят еще 170 тысяч растений.

Работы по украшению города планируют закончить к 15 июня.