Бесцельно приезжающих в Крым туристов поместят в обсерватор за свой счет

Симферополь, 24 мая. Жители других регионов РФ, которые едут в Крым бесцельно, будут помещаться в обсерватор за свой счет, предупредил глава республики Сергей Аксенов. Данное нововведение внесут в указ о режиме повышенной готовности в республике в связи с эпидемией COVID-19.

Помещение в обсерватор, как напомнил он, необходимо для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По бесцельным прибыванием, по словам Аксенова, понимается приезд граждан по личным вопросам, не касающимся работы органов власти.

Точную сумму, которую нужно будет платить за пребывание в обсерваторе, Аксенов не назвал, но уточнил, что если у человека не будет возможности оплатить ее сразу, то деньги будут взыскиваться через суд.

Глава Крыма также напомнил, что каждый приезд туриста на полуостров представляет собой «дополнительную нагрузку на органы власти и систему здравоохранения», и попросил не рассматривать ограничения как «желание кому-то насолить».

«В Крыму с радостью ждут всех после открытия туристического сезона», — заверил он.

Как отмечает телеканал 360, за последнюю неделю в связи с приближением лета количество туристов в Крыму выросло вдвое. С начала эпидемии в республике было выявлено 326 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе — 155.