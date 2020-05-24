Депутат Бальбек поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Москва, 24 мая. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Он прокомментировал необычные условия, в которых верующие встречают этот день, передает Федеральное агентство новостей.

«В этом году условия необходимой самоизоляции внесли свои коррективы в проведение поста и этого знаменательного дня, — сказал парламентарий. — Согласно рекомендациям муфтията и мусульманских богословов, мы приняли решение отказаться от радости коллективного байрам-намаза и проводим праздничные мероприятия в кругу семьи. Но верю, что вне зависимости от места встречи праздника Ураза-байрам усладит и согреет душу, принесет гармонию и свет».

Руслан Бальбек напомнил, что Ураза-байрам — один из главных и самых любимых праздников мусульман.

«Мы ждали этот день. Мы готовились к нему. В это непростое время ограничений мы прошли испытание постом, — отметил он. — Закаляя свою волю и усмиряя пороки, мы укрепляли веру в Бога и очищали душу. Стремились совершать как можно больше благих поступков: поддерживать близких, помогать нуждающимся и прощать друг другу обиды. Все наши помыслы были устремлены к тому, чтобы встретить этот значимый праздник с сердцем, наполненным любовью и состраданием. Благодаря этому мы становились ближе друг к другу, а значит, ближе к Всевышнему».

По словам Бальбека, Ураза-байрам можно назвать праздником объединения народа, потому что, когда мусульмане стараются помочь ближним, они не делают различий ни по национальностям, ни по конфессиям.

«То единство, которое мы ощутили уже во время поста, верю, будет только усиливаться, и вместе мы сможем противостоять угрозе пандемии. В этом, считаю, и есть мудрость, ведь только будучи одной дружной семьей, нам, россиянам, ни внешние, ни внутренние угрозы не будут страшны», — заключил депутат.

Добавим, что сам Руслан Бальбек встречает Ураза-байрам в Крыму.