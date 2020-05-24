ПФР назвал способы увеличения размера пенсии

Москва, 24 мая. Специалисты Пенсионного фонда России рассказали, как граждане страны могут увеличить размер своей пенсионной выплаты в будущем.

Как уточнили в ведомстве, более поздний выход на пенсию дает возможность увеличить размер выплаты практически в два раза. По их словам, каждый отработанный год уже после наступления пенсионного возраста увеличивает размер пенсии благодаря накоплению премиальных коэффициентов, которые были введены в 2015 году.

Как пишет издание Primpress, эти коэффициенты вступают в силу и начинают работать спустя год после появления права на получение страховой пенсии. В Пенсионном фонде добавили, что если человек выйдет на пенсию через пять лет после наступления пенсионного возраста, его изначальная выплата вырастет на 40%.

«Размер страховой части пенсии формируется накопленными баллами, количество которых зависит от трудового стажа и размера заработной платы будущего пенсионера», — говорится в сообщении.

В ПФР подчеркнули, что за год можно накопить до 10 баллов, а в 2020 году стоимость одного балла составляет 93 рубля. Узнать размер будущей пенсии можно на калькуляторе на сайте Пенсионного фонда.

Ранее Минтруд предложил уменьшить размер ежемесячной накопительной пенсии. Предложение основано на данных Росстата об увеличении продолжительности жизни в РФ. Накопительная часть будет выплачиваться из расчета в 264 месяца, а не 258, как было ранее. Авторы законопроекта подчеркивают, что изменения не приведут к уменьшения объема прав граждан. Пенсионеры вправе получить всю сумму единовременно или передать по наследству.