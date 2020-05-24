Одесская спортсменка после скандала с Усиком назвала жизнь на Украине «дичайшим ужасом»

Киев, 24 апреля. Украинская спортсменка, боец ММА Елена Колесник вызвала на бой журналистку Янину Соколову после того, как та записала скандальное видеообращение к боксеру Александру Усику.

В своем ролике Соколова прокомментировала видео Усика, в котором спортсмен пригрозил нокаутировать всех хейтеров и «диванных экспертов». При этом она активно использовала нецензурные выражения.

«Кстати, Александр, можешь и меня [ударить]! Я ж тоже «диванный эксперт» и тоже тебя критикую. Уверена, РПЦ благословит втащить женщине ради РПЦ», —заявила Соколова.

Упоминание РПЦ журналисткой было не случайным. Дело в том, что Усик и еще один боксер Василий Ломаченко приняли участие в съемках документального фильма о православии «Здравствуй, брат! Христос воскрес». После этого обоих внесли в базу одиозного сайта «Миротворец» из-за якобы отрицания «российской агрессии», участия в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и манипуляции общественно значимой информацией. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев тогда сообщил, что готов помочь Усику и Ломаченко получить гражданство РФ.

По мнению Елены Колесник, Соколова просто «хотела хайпануть на имени всемирно известного легендарного украинца», чтобы «на его заслугах поднять рейтинг своей лживой, никому не нужной программы».

Колесник подчеркнула, что каждый должен заниматься своим делом: «Спортсмен – тренироваться и выступать. Политик – защищать наших граждан, обеспечивать безопасность и рабочие места, а журналисты должны правдиво освещать ситуацию в стране».

«Шесть лет у нас творится дичайший ужас, за счет которого хайпуют все кому не лень»,— возмутилась она.

Колесник добавила, что абсолютно не понимает, почему Соколова задает Усику и певице Maruv вопрос о территориальной принадлежности Крыма.

«Почему вы не спросите это у предателя родины, у господина П.(пятый президент Украины Петр Порошенко. — Прим. ФАН)? Почему вы спрашиваете это у обычных граждан, а не у политиков, военных? На чем вы хайпуете <...>? Почему вы не рассказываете, что на самом деле происходит дома», — поинтересовалась она.

Спортсменка добавила, что ее друзья и родственники просто в шоке от ситуации на Украине — «от невозможности работать, платить коммунальные услуги, покупать еду».

«Мне будет 30 лет в этом году. Почему мои друзья должны ехать за границу, чтобы подтирать пожилому, хоть и, возможно, милому европейцу задницу, копать клубнику в странах Европы?» — с негодованием спросила она.

Колесник добавила, что она, как и многие украинцы, не может вернуться домой. Причина в том, что спецрейсы предлагаются по специальным ценам. И эти цены таковы, что «задаешься вопросом, что продать — душу дьяволу или почку, чтобы уехать за 750 или 800 евро домой».

По мнению спортсменки, Соколова должна обращать свое внимание на эти вещи и делать свою журналистскую работу качественно. А если Янине хочется получить спортивный пендель, подзатыльник или просто подраться, то Колесник заявила, что готова выступить вместо Усика.