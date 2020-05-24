Публикация ФАН помогла сделать премию Михаила Шолохова достойной

Москва, 24 мая. После публикации Федерального агентства новостей принято решение увеличить размер премии имени Михаила Шолохова и сделать ее всероссийской. Об этом в интервью ФАН заявил председатель Союза писателей России Николай Иванов.

24 мая отмечается 115-летие со дня рождения великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова.

«После публикации в вашем издании об отношении СПР к премии в дело вмешался лично губернатор Ростовской области», — рассказал Иванов.

Напомним, согласно положению, прежде предполагалось, что премия останется на областном уровне. Кроме того, по словам Николая Иванова, размер ее был «постыдным» — всего 20 тысяч рублей, да и вручаться она должна была лишь раз в пять лет.

Теперь в положение о премии внесены изменения, одно из которых предполагает, что размер премии будет увеличен до 115 тысяч рублей (по числу лет со дня рождения Михаила Шолохова).

«Кроме того, предполагается, что уже со следующего года премия станет всероссийской. В этом меня в личном разговоре заверил внук писателя — депутат Государственной думы Александр Шолохов», — рассказал председатель СПР.

В свою очередь Союз писателей России решил отметить юбилей Михаила Шолохова необычными акциями. В частности, во Всероссийском центре генетики и селекции (г. Мичуринск) по инициативе писателей был выведен новый яблочный сорт «шолоховское». Первые саженцы нового сорта будут переданы потомкам Михаила Шолохова.

Кроме того, осенью этого года в Краснодоне (Луганская Народная Республика) писатели планируют высадить большое количество саженцев нового вида на земле, пострадавшей от боевых действий в 2014 году.

К юбилею в Союзе писателей России принято решение наградить медалью имени Михаила Шолохова 115 литераторов, культурных работников и общественных деятелей, внесших весомый вклад в укрепление культурных традиций и защиту русского слова. В числе награжденных: Виктор Лихоносов, Александр Проханов, Юрий Поляков, Владимир Крупин, Владимир Конкин, Юрий Назаров. Медалью отмечен и обозреватель ФАН Алексей Полубота.