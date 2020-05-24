Храм Гроба Господня открыли после карантина в Израиле

Москва, 24 мая. Храм Гроба Господня открылся после двух месяцев карантина в Иерусалиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма Израиля.

В сообщении говорится, что посещать храм пока могут лишь священнослужители. Это связано с санитарными ограничениями. Отмечается, что для прихожан и СМИ храм должен открыться уже в ближайшие дни. Согласно правилам Министерства здравоохранения Израиля, в помещении смогут находиться одновременно не более 50 человек. Посетители должны быть в защитных масках, а также соблюдать социальную дистанцию в два метра.

Главы трех церквей обратились к верующим с просьбой воздержаться от прикосновения к камням, иконам и другим святыням, и объектам в храме. Паломникам и туристам напомнили, что они также несут ответственность за здоровье окружающих, поэтому стоит воздержаться от посещения святого места при малейших проявлениях симптомов болезни.

«Под проливным дождем, который в солнечном Израиле считается благословением Божьим, открылся Храм Гроба Господня», — заявил Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.

Шкляр заметил, что открытие Храма Гроба Господня стало по-настоящему историческим событием, потому что последний раз его закрывали на столь длительное время более 200 лет назад.