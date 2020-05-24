На Украине назвали главную проблему, которая приведет к распаду страны

Киев, 24 мая. Территориальная целостность Украины будет находиться под угрозой, если страна продолжит развитие в русле нынешней мелкобуржуазной экономики. Такую точку зрения высказал украинский политолог Андрей Ермолаев.

По его словам, фундаментальная проблема Украины заключается в том, что социальные силы, которые могли бы стать драйверами позитивных изменений в стране, фактически «растащены по политическим квартирам».

«Проще говоря, у каждого предпринимателя украинского есть какой-то «крючок» вовне — дело, судебный процесс, и мы видим, что это уже выстроено в систему. Я вообще считаю, что самая большая проблема — у нас нет суверенной элиты… Практически все без исключения», — пояснил Ермолаев.

Внутриукраинские конфликты часто выносятся в международные суды, находящиеся за границей, что является источником информации для иностранных политических кругов и спецслужб. Эти данные Запад использует, чтобы требовать от Украины соблюдения новых условий.

«Но, если с этим мириться и идти в русле развернувшийся мелкобуржуазной революции — риски огромные. Первый риск — следующий этап — деиндустриализация — может быть связан с крупными корпоративными дефолтами и кризисами», — добавил политолог.

Эксперт подчеркнул, что если Киев в ближайшие 2–3 года потеряет последние крупные финансово-промышленные объединения, то это может привести к распаду Украины.