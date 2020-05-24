Мусульмане России отметили Ураза-байрам без коллективного намаза. ФАН-ТВ

Позади ночь молитв и месяц священного поста (Рамадан). Один из важнейших исламских праздников Ураза-байрам сегодня отмечают все мусульмане, но из-за пандемии коронавируса, обычно полные людей площади возле мечетей пусты, а намаз верующие совершают дома с семьей.

Богослужения в мечетях прошли без верующих, исключительно с участием мусульманских священнослужителей. Однако увидеть праздничную службу можно было через онлайн-трансляции. В Москве главное богослужение прошло в 9 утра в Соборной мечети. К мусульманам обратился верховный муфтий.

«Сколь сложен был прошедший Рамадан закрытием мечетей, отсутствием коллективных и многолюдных ифтаров, невозможностью совершать намазы в мечетях. Столь же прекрасен он был в своих уроках. Это были уроки терпения и выдержки, уроки преодоления эгоизма и заботы об общем благе. Отдельно мы должны сказать о врачах и медицинских работниках. Они истинно герои наших дней. Это и христиане, и мусульмане и иудеи по вероисповеданию или даже атеисты. Но, когда они облачаются в защитные костюмы и заступают на свою смену, все они без исключения исполняют божью волю», — сказал Равиль Гайнутдин, муфтий, председатель Духовного управления мусульман России.

За несколько дней до праздника председатель Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин сообщил, что мечети в Москве и других регионах будут закрыты для прихожан во время Ураза-байрам из-за пандемии коронавируса, и призвал всех верующих встречать праздник дома.

«Мы добровольно отказываемся от радости коллективного намаза, духа грандиозного и многолюдного торжества, чтобы тем самым не стать, не дай Аллах, причиной последующих людских смертей и страданий», — отметил муфтий.

Президент России также призвал мусульман прислушаться к муфтиям и отметить Ураза-байрам дома. Владимир Путин подчеркнул сохранение опасности заражения коронавирусом, несмотря на снижение распространения инфекции. Верующие с пониманием отнеслись к просьбам и отметили праздник разговения в кругу семьи.

«Мы пришли сделать пожертвования в мечеть, у нас такая традиция в праздничный день. <…> Из-за вируса президент Владимир Путин сказал, что праздник по домам можно только, по закону надо все делать», — поделилась Дельбар Ювонова.

Напомним, Ураза-байрам — один из важнейших исламских праздников, отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан.

Его начало и конец в году определяет лунный календарь. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года. Обычно в этот день мусульмане надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда и посещают гостей, также принято делать пожертвования бедным.

По предварительным оценкам, в России проживают около 20 миллионов мусульман.