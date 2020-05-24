Запевшую Собчак в золотом комбинезоне поверх свитера сравнили с миньоном

Москва, 24 мая. Российская телеведущая Ксения Собчак неприятно удивила подписчиков новым образом. В своем Instagram журналистка зажигательно станцевала в золотом комбинезоне, надетом поверх теплого свитера, и объявила о запуске новой авторской программы «Осторожно: новости!».

Анонс новой программы выдался запоминающимся. В самом начале телеведущая станцевала перед камерой в, мягко говоря, странном образе. Собчак выбрала обтягивающий комбинезон золотистого цвета, с успехом подчеркнув недостатки своей фигуры. Она также надела яркую зеленую куртку и кроссовки, тем самым завершив абсурдный образ. Судя по всему, журналистка сознательно выбрала такие вещи: она пыталась создать максимально комичный эффект.

«И да, на карантине я запела! Бузова, бойся!» — такими словам завершила свой пост Собчак.

Но не все фанаты журналистки оценили этот образ и сравнили ее с миньонами.

«Ксения, я вас умоляю, не надо петь!» — написала oksanaostashkova2275. «Собчак запела, конец света!» — добавила ramziagabitova. «Отстой, лучше не пой», — взмолилась veranebo2208. «Кровь из глаз», «Как из мультика про желтых и круглых сбежала», «Как миньон в этом золотом комбезе», «Клип снимал Гудков?», — посыпались саркастические комментарии.

Недавно Ксения Собчак опубликовала новый выпуск своего шоу на YouTube-канале, опробовав новый формат под названием «Осторожно, к барьеру, Собчак». Пользователи Сети раскритиковали видео, назвав его бессмысленным.