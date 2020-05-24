Пугачева оценила, как Киркоров «напрудил в штаны»

Москва, 24 мая. Известная российская певица Алла Пугачева оценила шуточное видео бывшего мужа и коллеги Филиппа Киркорова, снятое в рамках одного из челленджей.

Во время режима самоизоляции на просторах Интернета начало появляться все больше челленджей. Недавно 53-летний Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram выложил видео, где высмеял людей, участвующих в таких акциях.

Согласно сюжету, певец взял деньги за рекламу, в которой, как позже выяснилось, ему нужно было обмочиться. Поскольку у Киркорова не было иного выбора, якобы сделал это на камеру. Оказалось, что он одет в водонепроницаемые штаны и на кадрах ничего не видно. Видео за короткий срок собрало около 450 тысяч просмотров и множество комментариев. Большинству подписчиков ролик понравился, однако некоторые в Сети обратились к Алле Пугачевой, чтобы «та поставила его на путь истинный».

Бывшая супруга оценила, как Киркоров «напрудил в штаны». Она поставила под постом шесть смеющихся смайликов. По всей видимости, юмор артиста ей пришелся по душе.

Ранее Киркоров вспомнил, как 35 лет назад впервые вышел на сцену. Артист признался, что до этого в том же театре он впервые увидел примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву, и отметил, что дебют его творческой жизни начался с песни Владимира Шаинского «Московские ритмы» и болгарского композитора Тончо Русева «Панаири».

Киркоров ранее поделился архивными снимками с детьми дочери примадонны Кристины Орбакайте. Король российской эстрады поздравил младшего сына Орбакайте с днем рождения — 10 мая Дени исполнилось 22 года.