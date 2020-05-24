Сирия, 24 мая. 14-летний подросток погиб во время междоусобиц протурецких боевиков в Алеппо. Иракские ВС предотвратили готовящуюся вылазку террористов ИГ1 в городе Киркук. ХТШ вступила в противостояние с мирными жителями в городе Ариха в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: заявило об убийстве разведчика SDF**** в городе Манбидж на северо-востоке Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: вступила в противостояние с мирными жителями в городе Ариха в южной части Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: подверглись междоусобным стычкам в северной части Алеппо.

ВС Ирака: сообщили о предотвращении вылазки террористов ИГ в городе Киркук.

Провинция Алеппо

Новые междоусобные стычки в рядах протурецких формирований произошли в северной части Алеппо. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), в противостояние вступили члены группировок «Аль-Джабхат аш-Шамия» и «Революционеры Тель Рифата», базирующиеся в населенном пункте Саджу северо-восточнее Азаза. Известно, что поводом для столкновений послужила остановка автомобиля «Революционеров Тель Рифата» на въезде в город в условиях повышенных мер безопасности, принятых в преддверии праздника Ид аль-Фитр. В результате развернувшихся впоследствии столкновений обе стороны понесли потери в живой силе. Кроме того, был убит 14-летний подросток из числа гражданских лиц, еще порядка десяти местных жителей были ранены. Интернет-портал Step News Agency передает, что в целях урегулирования конфликта к Саджу были направлены дополнительные подкрепления «Сирийской национальной армии».

Между тем медиапорталы, связанные с «Исламским государством», заявили об убийстве разведчика «Демократических сил Сирии» (SDF) в городе Манбидж на северо-востоке провинции. Об обстоятельствах произошедшей вылазки пока ничего неизвестно. Курдские источники эту информацию пока не подтверждали.

Провинция Идлиб

В городе Ариха произошли стычки между боевиками террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и местными жителями. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что в ходе столкновений были убиты двое гражданских лиц, еще несколько были ранены. После случившегося к населенному пункту были направлены дополнительные отряды ХТШ. О возможных причинах вооруженного конфликта не сообщается.

Тем временем в районе города Салькин в северной части Идлиба неизвестными был застрелен один из местных жителей. Ни одна из антиправительственных бандгрупп пока не заявляла о своей причастности к нападению.

Провинция Хасака

Стало известно, что смерть иракского беженца в лагере «Аль-Хол», который находится в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF), имела насильственный характер. Согласно информации новостного портала Al Arabiya, молодой человек скончался, получив несколько ударов по голове. Расследованием его убийства занимаются сотрудники курдских сил безопасности «Асайиш». В нападении подозреваются члены семей террористов «Исламского государства», которые содержатся в пункте временного размещения наряду с остальными беженцами.

Ирак

Twitter-канал (AlSuraEnglish) заявил о предотвращении вылазки террористов «Исламского государства» в провинции Киркук. Группа из четырех джихадистов, действующих в составе «спящей ячейки», была задержана в административном центре региона. Спецоперация была проведена при участии сотрудников разведки вооруженных сил Ирака. Отмечается, что боевики готовили террористическую атаку в городе.

Напомним, о полной зачистке территорий страны было объявлено в конце 2017 года. Тем не менее подпольные группы террористов все еще представляют угрозу для стабилизации обстановки в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.