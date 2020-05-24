В Госдуме ответили советнику Трампа, назвавшему Калининград «кинжалом в сердце Европы»

РФ не должна допускать у стран Запада «иллюзий» по поводу того, насколько тесно связан с ней Калининград — это территория России, и любые покушения на нее будут иметь самые тяжелые последствия для инициатора конфликта. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Так собеседник ФАН прокомментировал интервью советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена немецкому изданию Bild, в котором тот назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы». Американский чиновник обвинил власти РФ в том, что те разместили на территории своего самого западного региона «огромное количество ракет и вооружений, нацеленных на европейских союзников США, прежде всего на Прибалтику».

«Эта, с позволения сказать, метафора, совершенно не уместна и даже близко не отражает действительности, — заявил Шерин. — Какой еще кинжал? Соединенные Штаты, как и во времена холодной войны, пытаются вновь обвинить нас в каких-то агрессивных помыслах. Но, с другой стороны, должны же они как-то объяснять, для чего в Европе (на территории других стран, хочу заметить!) находятся их собственные военные базы и ядерное оружие. Вот они и будут продолжать без конца муссировать тему «русской угрозы» — и не важно, что это никак не отображает действительность».

По словам парламентария, американцы уже настолько привыкли лгать про Россию, что и сами стали верить в собственное вранье.

«Ну а что, им так удобно, — считает депутат. — Нам же смысла как-то оправдываться особого нет: против России и так введены санкции, а отношения с США испорчены всерьез и надолго».

«А военное присутствие Соединенных Штатов в странах Евросоюза стало возможным благодаря исключительной глупости наших советских руководителей, — считает Шерин. — Ну хоть хватило ума Калининградскую область после войны присоединить к РСФСР, а не к одной из национальных республик, как это делалось со многими другими вошедшими в состав СССР землями — иначе бы и не было у нас такого уникального во всех отношениях региона. А то, например, Крым Хрущев уже после войны умудрился отделить от России и присоединить его к Украинской ССР».

По мнению парламентария, Калининград играет исключительную роль в обеспечении национальной безопасности России, занимая стратегически важную позицию на карте Европы.