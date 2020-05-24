Китай намерен вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

Пекин, 24 мая. Китай вместе с Россией будет отстаивать итоги Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД КНР, член Госсовета Ван И, выступая на пресс-конференции во время 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

Министр также добавил, что власти Китая готовы развивать двустороннее сотрудничество в рамках ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и «Большой двадцатки», имея в виду подготовку к общемировым изменениям после пандемии коронавируса.

«Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности», — отметил Ван И.

По словам министра, определенные силы внутри США добиваются усиления противоречий между Вашингтоном и Пекином, подводя их к краю новой холодной войны.

«Это опасная попытка изменить волю истории, она может разрушить результаты длившегося десятилетиями сотрудничества Китая и США, сократит перспективы развития самих Соединенных Штатов, а также подвергнет риску стабильность и процветание мира», — подчеркнул глава китайского МИД.

Он добавил, что США должны отказаться от планов изменить Китай и встать на путь мирного сосуществования.