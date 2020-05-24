Глава района в Софии планирует снести могилу советских солдат. Колонка Владимира Тулина

Глава района Лозенец Константин Павлов в болгарской столице обратился с официальным письмом к мэру Софии Йорданке Фандыковой под названием «Снос символов тоталитаризма и советской оккупации на территории района Лозенец».

В преамбуле письма он пишет:

«В связи с 9 мая — Днем Европы — предлагаю Вам осуществить совместную инициативу, направленную на утверждение демократических проевропейских ценностей и связанных с этим символов как важной части от наших обязательств перед гражданами столицы».

Конкретизируя свою инициативу, Константин Павлов сообщает, что хочет создать в своем районе парк, который будет носить имя либеральной журналистки, получившей гражданство США, Анны Политковской. При этом он предлагает «утверждать демократические проевропейские ценности» не на свободном месте, а на братской могиле 171 бойца Советской армии, умершего от ран в госпиталях в Болгарии. Глава района высказывает сомнения, что их тленные остатки там действительно лежат, хотя документально установлены имена 165 из них. Но соглашается на их перенос на кладбище, если они там будут обнаружены. Имя кладбища при этом он не сообщает. Барельефы из белого мрамора и бронзовый памятник, изображающий двух советских бойцов, предлагает поместить в Музей социалистического искусства.

Туда же Константин Павлов предлагает перенести и четыре парные скульптуры с моста Дружбы, изображающие русских и болгар в различные периоды их общей истории. Так как ни тоталитаризма, ни советской оккупации здесь не видно, то глава района в качестве причины сноса указывает не русофобию, а вымышленный им аргумент, что на скульптурах «болгарский участник в подчеркнуто подчиненном положении». Мост он предлагает после сноса скульптур переименовать в Самоковский. Дружба с русскими носителям проевропейских ценностей явно не нужна. Также он предлагает и улице Граф Николай Игнатьев, названной в честь российского дипломата, добившегося в 1878 году подписания исключительно выгодного для Болгарии Сан-Стефанского мирного договора, дать имя Самоковская. Действительно, сколько из-за этого дипломата пришлось потрудиться нынешним союзникам болгар по НАТО Германии, Франции и Италии, чтобы уменьшить территорию Болгарии в три раза по итогам Берлинского конгресса 1879 года.

Одновременно на своем официальном аккаунте в Facebook Константин Павлов публикует фотографию, на которой он возлагает цветы к памятному камню, посвященному папе Иоанну Павлу II, на нем изображен логотип НАТО, и сообщает, что скоро будет реконструирован сквер на площади, носящей имя папы. Его Павлов называет одной из самых выдающихся личностей ХХ века, но почему-то не сообщает, что конкретно сделал глава католиков для Болгарии.

Наша реакция на предложение надругаться над памятью еще 171 советского солдата была традиционной. Посольство России в Болгарии отправило письмо Константину Павлову. В нем посол Анатолий Макаров пишет, что идеи главы района — это «жестокое издевательство над памятью 27 миллионов жертв, отданных советским народом для спасения Европы и мира от коричневой чумы. Предложение разрыть могилу людей, отдавших свою жизнь за наше свободное будущее, выглядит более чем кощунственным». Письмо Константин Павлов переслал министру иностранных дел Екатерине Захариевой, о чем и сообщил в социальных сетях.

Глава администрации также напомнил, что она накануне 75-летия Победы над нацизмом подписала декларацию, в которой было сказано:

«Хотя май 1945 года и принес конец Второй мировой войне, с ним не пришла свобода для всей Европы. Центральная и восточная части континента остались под управлением коммунистических режимов в течение почти 50 лет. Балтийские державы были оккупированы противозаконно и аннексированы, а Советский Союз схватил остальные народы в железную хватку через невиданную военную силу, репрессии и идеологический контроль».

Эту декларацию подписали главы внешнеполитических ведомств США и еще десяти стран, которые президент России Владимир Путин назвал подхрюкивающими сателлитами. Она стала своеобразной индульгенцией — оправдательным документом не только для Константина Павлова, но и еще для множества осквернителей могил и памятников советских воинов, занимающих руководящие должности в странах Восточной Европы. Ведь если «Советский Союз схватил остальные народы в железную хватку через невиданную военную силу, репрессии и идеологический контроль», то, значит, это могилы и памятники не освободителей, а оккупантов. Вот только «оккупанты» свои войска из всех стран Восточной Европы вывели еще четверть века назад, а американские стоят в Западной Европе уже 75 лет, а теперь вошли и в Восточную Европу.

Впрочем, в Болгарии осквернения памятников наших воинов хватало и до подписания декларации, в том числе и братской могилы. Федеральное агентство новостей рассказывало своим читателям еще в апреле 2018 года в статье «Памятник советско-болгарской дружбе стал рекламой ЛГБТ, а Советской армии — Pussy Riot».

С тех пор абсолютно ничего не изменилось. После каждого осквернения следует официальный протест посольства России в Болгарии, а иногда и МИД РФ. Болгарские власти приносят свои извинения, обещают наказать виновных, но не находят их. И так до следующего раза. В последний раз (хотя правильнее было бы написать «в очередной раз») братская могила в районе Лозенец пострадала в феврале этого года. Тогда был поврежден бронзовый памятник и разбиты лица советских солдат на мраморном барельефе. Виновные, разумеется, не были найдены.

Константин Павлов в своем письме к мэру Софии утверждает, что раскапывание могил павших является важной частью его обязательств перед жителями города. Однако сами они так не считают. Это отмечает и интернет-издание «Корреспондент.net», сообщая о реакции болгар в Интернете: