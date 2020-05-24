Россиянам рассказали, какие приборы в доме «бьют по карману» больше других

Москва, 24 мая. Эксперты составили список бытовых электроприборов, которые больше всего потребляют электроэнергии в доме. Оказалось, что на первом месте вовсе не стиральные машины, микроволновки или электрочайники, хотя и они «бьют по карману».

Так, по мнению экспертов, больше всего потребляют электроэнергию нагреватели. Счет за потребленные услуги будет неизменно расти, если пользоваться ими постоянно. Также на расход электроэнергии сильно влияет использование лампочек накаливания. Специалисты советуют заменить их на светодиодные.

Отмечается, что холодильник работает в каждом доме практически без перерыва, поэтому он тоже является причиной большого потребления электроэнергии. Подчеркивается, что все перечисленные приборы и бытовая техника не являются главными виновниками больших счетов за электричество.

Эксперты сходятся во мнении, что лидерами по «пожиранию» электричества являются цифровые видеонаблюдатели и приставки-ресиверы для кабельного и спутникового телевидения. Они поглощают энергию даже в выключенном состоянии. Специалисты советуют подключать их через удлинитель, который можно отключить, когда вы не смотрите телевизор.

Ранее социологи провели опрос и выяснили, что россияне из-за распространения коронавирусной инфекции в ближайшие полгода собираются сократить свои траты на косметику, одежду и алкоголь, а также на развлечения, передает «Ридус».