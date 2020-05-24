Названа главная причина высокой смертности от COVID-19 среди мужчин

Москва, 24 мая. Тестостерон может быть главной причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин, предположила группа ученых из разных стран.

Как уточнили специалисты по раку предстательной железы, основной мужской половой гормон может способствовать попаданию вируса в клетки организма. Как пишет издание Daily Mail, ученые считают, что это может быть причиной того, что мужчины почти в два раза чаще погибают от заболевания, чем представительницы слабого пола.

Специалисты в Италии пришли к выводу, что пациенты с данным видом рака, принимающие сильные лекарства, которые понижают уровень тестостерона, в четыре раза реже умирают от COVID-19.

Эксперты из Калифорнийского университета, в свою очередь, рассматривают возможность применения лекарств, влияющих на уровень гормона, для лечения пациентов с опасным вирусом. По словам экспертов, сложность применения подобных лекарств для терапии состоит в том, что у препаратов есть очень сильные побочные эффекты для мужского организма.

Национальная комиссия здравоохранения Китая проанализировала половозрастной состав первых 425 умерших от коронавируса. Выяснилось, что две трети из них — представители мужского пола.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что на основе этих данных делать какие-либо выводы рано, поскольку в этот список попали лишь инфицированные с выраженными клиническими проявлениями, и статистика не учитывает бессимптомные или легкие формы.

При этом ученый подтвердил, что часть патогенов действительно по-разному действует на женский и мужской организм.