Тело убитой девочки нашли на улице в Пензе

Пенза, 24 мая. Тело школьницы, о пропаже которой родители сообщили в полицию накануне, нашли в Пензе. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

В субботу в полицию поступило сообщение о том, что 14-летняя девочка не вернулась домой. Сотрудники правоохранительных органов начали поиск школьницы и вскоре обнаружили ее тело. По предварительным данным, девочку задушили. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

По официальным данным СК РФ по Пензенской области, 14-летняя девочка ушла из дома 22 мая на прогулку, о ее пропаже родители сообщили на следующий день.

«В ходе поисковых мероприятий 23 мая 2020 года тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района города Пензы», — сообщили в следственных органах.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства преступления, также устанавливается личность преступника. Проводится экспертиза, по результатам которой можно будет определить причину смерти школьницы.

Ранее информация об убитом подростке появилась в одной из пензенских групп в социальных сетях. В группе «Пенза live» пользователи сообщили о найденном на улице теле школьницы. В посте указано, что труп обнаружили недалеко от местного магазина «Магнит», расположенного у остановки общественного транспорта.