Заложник рассказал, как «заболтал» напавшего на банк в центре Москвы

Москва, 24 мая. Напавший на отделение «Альфа-банка» в центре Москвы имеет серьезные личные проблемы. К такому выводу пришел бывший заложник Федор Пименов, который рассказал, как пытался «заболтать» захватчика.

По словам Пименова, он старался применить свои знания по психологии, которые приобрел из книг.

«Он забаррикадировал дверь, и я начал практиковать с ним свои психологические наклонности, почерпнутые из книг. Заговорил, заболтал и выяснил, что у него немножечко с головой не в порядке... было довольно эпично», — поделился мужчина в интервью RT.

Он добавил, что нападавший не мог координировать свои действия и вообще слабо понимал, чего хочет от ситуации. Заложник стремился разговорить захватчика, войдя к нему в доверие.

«Больше с ним разговаривал и общался... как-то успокоить пытался, войти в большее доверие к человеку. Поскольку есть возражения, надо было работать с этим. Со всеми его вопросами и возражениями мы поработали, провели маленький психологический сеансик. Как я понял, у него было много событий в жизни», — резюмировал Пименов.

Напомним, в субботу, 23 мая, в утреннее время неизвестный взял в заложники посетителей отделения «Альфа-банка», угрожая взорвать здание. Позже мужчина был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.