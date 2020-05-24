В Ливии погибло семеро боевиков ПНС за сутки

Триполи, 24 мая. Семеро боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии погибли за минувшие сутки в ходе боестолкновений на нескольких участках фронта в Ливии, еще несколько человек были захвачены в плен. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Ликвидированные боевики принадлежали к различным террористическим группировкам, среди которых «Бригада аль-Мутасим», «Дивизия Султан Мурад», «Сукур аш-Шам», «Дивизия аль-Хамза» и «Лива Сулейман Шах». Как сообщает SOHR со ссылкой на источники, наемники были убиты в районах Салах ад-Дин, Талас-ха-Бара и других окрестностях Триполи.

Всего, по подсчетам Сирийской обсерватории по правам человека, количество погибших среди боевиков протурецких группировок достигло 318 человек, включая лидеров указанных групп. Кроме того, в числе ликвидированных боевиков есть 18 несовершеннолетних.

При этом в Турции игнорируют как потери среди наемников, так и нормы международного права, включая оружейное эмбарго ООН и договоренности, заключенные в Москве и Берлине. Эрдоган продолжает поставку в Триполи боевиков из сирийского Идлиба и партии вооружения, опираясь на соглашения, заключенные в прошлом году с главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем, однако документ не был признан мировым сообществом. Ряд европейских стран осудили действия Турции в Ливии, отметив, что путем заключения таких сделок Анкара нарушает международное морское право, посягая на территории других государств — сюда относится еще одно соглашение Эрдогана с Сарраджем о демаркации морских границ.