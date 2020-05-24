Бразилия вышла на второе место по количеству заражений коронавирусом в мире

Москва, 24 мая. Бразилия вышла на второе место по количеству случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, обогнав Россию.

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса на утро 24 мая, число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Бразилии достигло 347 398 человек. По этому показателю страна вышла на второе место в мире, которое последнее время занимала Россия. В общей сложности в РФ зарегистрирован 344 481 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это объясняется проведением большого количества тестов.

На первом месте остаются США. В стране, по последним данным, 1 622 670 подтвержденных случаев заражения и 97 087 смертей.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Тогда были зафиксированы многочисленные случаи пневмонии. Инфекция стремительно распространяется по всему миру. Больше всего случаев заражения было зарегистрировано в Италии, Испании, Франции и ряде других европейских государств. Власти стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией приняли ряд превентивных мер для борьбы с распространением коронавируса нового типа. США наиболее пострадали от вспышки COVID-19.

Американская газета The New York Times отвела первую полосу воскресного выпуска умершим гражданам в США, у которых была коронавирусная инфекция. Длинный список из тысячи имен людей, у которых была диагностирована инфекция, находится на первой стороне издания. Таким образом газета решила указать на мрачный рубеж — в США количество летальных исходов приближается к ста тысячам человек.