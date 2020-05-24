Врач-диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли

Москва, 24 мая. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина опровергла утверждения о пользе отказа от соли. Многие люди пытаются полностью отказаться от соли. Несмотря на то, что хлорид натрия присутствует в продуктах питания в натуральном виде, люди часто досаливают пищу. Соль нужна организму для работы мышц, хлор необходим для образования соляной кислоты, желудочного сока.

Как передает радио Sputnik, Всемирная организация здравоохранения рекомендует съедать по 3–5 граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли.

«Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом», — подчеркнула она.

Специалист уточнила, что при обезвоживании, упадке сил, усталости хочется подсолить пищу. Соль задерживает воду, повышает давление, «и для многих это является спасительным вариантом».

«Кто-то поднимает давление с помощью кофеина, а кто-то — съев кусочек соленой рыбы или соленый огурец», — объяснила Соломатина.

По ее словам, нужно опасаться переедания соли, но не исключать ее из рациона.

«Если есть очень много соли, изменяется метаболизм, происходит задержка жидкости, организму сложно с этим справляться, поэтому сложнее худеть, сжигать жир. Важно определить свою норму соли в сутки», — подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что россияне убивают свои сердце и мозг, съедая 12 грамм соли в сутки. Специалисты рассказали, что суточная норма соли для человека составляет пять граммов, а в России съедают в среднем 12 грамм — втрое больше.