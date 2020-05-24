В результате обстрела на юге Триполи была ранена 60-летняя филиппинская медсестра

Манила, 24 мая. Накануне вечером 60-летняя филиппинская медсестра получила ранения в результате попадания артиллерийских снарядов в здание одной из больниц на южной окраине Триполи. Об этом сообщает издание Inquirer, ссылаясь на заявление посольства Филиппин в Ливии.

Дипломатическое представительство предупредило всех членов филиппинской общины о возможных угрозах, которым они могут подвергаться, находясь в ливийской столице. Кроме того, на странице посольства в соцсети Facebook были опубликованы рекомендации, чтобы люди сохраняли бдительность и соблюдали меры предосторожности после вчерашнего артиллерийского обстрела, из-за которого была ранена сотрудница медицинского учреждения ливийской столицы.

Также в посольстве Филиппин в североафриканской стране призвали филиппинских граждан, находящихся в Триполи и неподалеку от города, оставаться в своих домах, либо эвакуироваться в более безопасные районы, чтобы не подвергать себя опасности из-за регулярных провокаций. Стоит отметить, что обстрел по южной части ливийской столицы был произведен, несмотря на священный для мусульман месяц Рамадан. При этом ранее командование Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявило о введении в одностороннем порядке режима прекращения боевых действий на период мусульманского праздника.

Напомним, Федеральное агентство новостей рассказывало ранее о том, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось от соблюдения гуманитарного перемирия в месяц Рамадан, проигнорировав призыв глав дипломатии европейских государств и Палаты представителей Ливии. Террористические группировки триполитанского режима Файеза Сарраджа, поддерживаемые Турцией, продолжают нападать на позиции ЛНА и совершать провокации, из-за чего зачастую страдает мирное ливийское население, так как боевики обстреливают не только расположения сил Халифы Хафтара, но и жилые кварталы Триполи.