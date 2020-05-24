Греция поддержала инициативу Палаты представителей о переизбрании президентского совета

Бенгази, 24 мая. Председатель Палаты представителей Агила Салех обсудил по телефону с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом двусторонние отношения между странами и ситуацию в Ливии. Об этом сообщает арабское издание Аlsaaa24.

Во время беседы глава греческого внешнеполитического ведомства поприветствовал инициативу Салеха, касающуюся формирования нового президентского совета в новом составе и подчеркнул необходимость решения ливийского кризиса политическим путем. Также Дендиас отметил необходимость как можно скорее назначить нового посланника ООН в Ливии — глава МИД Греции заверил, что свяжется с Генсеком ООН, чтобы обсудить этот вопрос.

Напомним, Агила Салех вместе с верховным главнокомандующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром разработали план, согласно которому страна должна выйти из кризиса. Основными его пунктами стало избрание нового состава Президентского совета, членов которого выберет народ, а также полная ликвидация террористических формирований. Важная роль в этих процессах будет отведена международному сообществу, при участии которого этот план будет реализован.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что инициативу Салеха и Хафтара уже поддержал Совет племен аль-Джабарны. Вместе с этим ряд стран осудил действия Турции в регионе, поставляющей в Триполи иностранных наемников и вооружение — Франция, Египет, ОАЭ, Кипр и Греция выступили с совместным заявлением, указав на разрушительную роль Анкары во внутриливийском кризисе.