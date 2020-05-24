В России выявили более 8,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 24 мая. Более 8,5 тысячи новых заболевших пневмонией COVID-19 выявлено в РФ за прошедшие сутки, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в России за сутки зафиксировано 8599 новых случаев коронавируса, общее число выросло до 344481.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 599 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3777 (43,9%) без клинических проявлений», — отмечается в сообщении.

Кроме того, по последним данным, вылечиться от пневмонии нового типа смогли 113,2 тысячи пациентов, 3,5 тысячи скончались.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Ранее неизвестное заболевание быстро распространилось за пределы КНР, поразив большинство стран мира. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в США.