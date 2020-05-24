ЛНА ликвидировала 26 боевиков ПНС Ливии, в плен попал 21 сирийский наемник

Триполи, 24 мая. В боестолкновениях за лагерь Ярмук силы Ливийской национальной армии уничтожили и взяли в плен несколько турецких боевиков. Об этом со ссылкой на начальника отдела военной информации 73-й бригады ЛНА Мунзира Хартуша сообщает арабское издание Аkhbarlibya24.

Известно, что боевики попытались воспользоваться ситуацией и продвинуться к позициям армии фельдмаршала Халифы Хафтара — более подробную информацию Мунзир Хартуш обещал предоставить прессе позднее.

«Все пункты, помимо Ярмука, находятся под контролем ЛНА. Следует полностью доверять офицерам и солдатам армии», — заявил он.

Со ссылкой на источники Аkhbarlibya24 сообщает, что ЛНА продвинулась за лагерь Ярмук. Результатом этого продвижения стали 26 убитых боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, включая семь сирийских наемников, которые сидели в засаде. Более 20 боевиков были заключены в плен.