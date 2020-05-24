Медики выявили за сутки еще 97 случаев коронавируса в Саратовской области

Саратов, 24 мая. Медики выявили опасную коронавирусную инфекцию еще у 97 человек в Саратовской области. Отмечается, что в числе новых пациентов есть девять детей. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет — семь, 15-17 лет — два, 20-29 лет — три, 30-39 лет — 13, 40-49 лет — 16, 50-59 лет — 24, старше 60 — 32», — говорится в сообщении.

В данный момент все пациенты находятся под медицинским наблюдением, специалисты уже установили личности людей, с которыми они контактировали в последнее время. Подчеркивается, что среди новых заболевших 29 контактных, трое прибыли с других территорий. В данный момент в Саратовской области находится 61 человек с пневмонией, 19 пациентов с признаками ОРВИ и у 17 человек болезнь протекает бессимптомно.

Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрированы 2418 случаев опасной коронавирусной инфекции, 785 человек успешно побороли заболевание, в том числе 24 за последние сутки.

Ранее эксперт рассказал, что Москва и область являются единственными регионами страны, где уже пройден пик пандемии коронавирусной инфекции, передает РИАМО.