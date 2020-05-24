Тунисский депутат назвал «великим грехом» приветствие преступлений боевиков ПНС Ливии

Тунис, 24 мая. Поздравления, произнесенные председателем Собрания народных представителей Рашидом аль-Ганнуши в связи с захватом боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии военной базы Аль-Ватыя, — это «великий грех». Об этом заявил депутат тунисского движения Tahya Мабрук Каршид, сообщает телеканал 218 TV.

Кроме того, член парламента Туниса отметил, что приветствие аль-Ганнуши подобных действий террористических группировок ПНС в соседнем североафриканском государстве свидетельствует о неуважении ко всем тунисцам и направлено против граждан страны. Также он подчеркнул, что население выразило большое недовольство действиями лидера одной из партий Туниса и это вызвало крупный скандал, поэтому аль-Ганнуши необходимо привлечь к ответственности. По его словам, это произойдет уже 3 июня.

В своем заявлении Мабрук Каршид объяснил, что оккупация членами незаконных вооруженных группировок триполитанского режима авиационной базы Аль-Ватыя представляет угрозу безопасности Туниса, а также может дестабилизировать ситуацию в стране. Он добавил, что присутствие турецких интервентов, протурецких боевиков ПНС и сирийских террористов-наемников, завербованных Анкарой, вблизи тунисских границ будет тяжелым бременем для вооруженных сил Туниса.

Напомним, турецкие власти продолжают, нарушая эмбарго ООН на поставки вооружений в Ливию, снабжать террористов Файеза Сарраджа, захвативших Триполи и ряд окрестных населенных пунктов, оружием, боеприпасами и современной боевой техникой. Зачастую контрабандные поставки оплачиваются Катаром. Помимо этого, Анкара регулярно пополняет ряды группировок ПНС за счет сирийских наемников, завербованных в Идлибе. Зачастую на ливийскую территорию турками привозятся члены террористических организаций, запрещенных в России, таких как «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.