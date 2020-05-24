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Тунисский депутат назвал «великим грехом» приветствие преступлений боевиков ПНС Ливии

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Тунисский депутат назвал «великим грехом» приветствие преступлений боевиков ПНС Ливии

Тунис, 24 мая. Поздравления, произнесенные председателем Собрания народных представителей Рашидом аль-Ганнуши в связи с захватом боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии военной базы Аль-Ватыя, — это «великий грех». Об этом заявил депутат тунисского движения Tahya Мабрук Каршид, сообщает телеканал 218 TV.

Кроме того, член парламента Туниса отметил, что приветствие аль-Ганнуши подобных действий террористических группировок ПНС в соседнем североафриканском государстве свидетельствует о неуважении ко всем тунисцам и направлено против граждан страны. Также он подчеркнул, что население выразило большое недовольство действиями лидера одной из партий Туниса и это вызвало крупный скандал, поэтому аль-Ганнуши необходимо привлечь к ответственности. По его словам, это произойдет уже 3 июня.

В своем заявлении Мабрук Каршид объяснил, что оккупация членами незаконных вооруженных группировок триполитанского режима авиационной базы Аль-Ватыя представляет угрозу безопасности Туниса, а также может дестабилизировать ситуацию в стране. Он добавил, что присутствие турецких интервентов, протурецких боевиков ПНС и сирийских террористов-наемников, завербованных Анкарой, вблизи тунисских границ будет тяжелым бременем для вооруженных сил Туниса.

Тунисский депутат назвал «великим грехом» приветствие преступлений боевиков ПНС Ливии

Напомним, турецкие власти продолжают, нарушая эмбарго ООН на поставки вооружений в Ливию, снабжать террористов Файеза Сарраджа, захвативших Триполи и ряд окрестных населенных пунктов, оружием, боеприпасами и современной боевой техникой. Зачастую контрабандные поставки оплачиваются Катаром. Помимо этого, Анкара регулярно пополняет ряды группировок ПНС за счет сирийских наемников, завербованных в Идлибе. Зачастую на ливийскую территорию турками привозятся члены террористических организаций, запрещенных в России, таких как «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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