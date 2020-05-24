В Минздраве рассказали о сроках испытания лекарства от COVID-19

Москва, 24 мая. Клинические испытания отечественного препарата от COVID-19 «Фавипиравир» планируется завершить в течение четырех-восьми недель. Об этом рассказал главный уролог Минздрава РФ, академик Дмитрий Пушкарь, который отвечает за разработку лекарства.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что сроки вывода на рынок «Фавипиравира», который получит торговое наименование «Арепливир», будут сокращены.

«Мы надеемся, что клинические испытания завершатся в течение четырех – восьми недель, после чего будут переданы документы на регистрацию», — пояснил Пушкарь.

По его словам, тестироваться препарат будет на нескольких сотнях больных в Москве, а также в Петербурге и Мордовии, где лекарство производится.

Пушкарь также уточнил, что изначально препарат будет применяться для лечения больных только средней степени тяжести. Тяжелые пациенты, находящиеся на ИВЛ, данную терапию пока получать не будут, эти исследования будут проведены позже.

«Абсолютно точно, что лекарство появится раньше вакцины, но работать нужно и в том, и другом направлении», — добавил акакдемик.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что вакцина от коронавируса должна появиться к концу июля. Ее разработка идет по графику, передает Infox.ru.