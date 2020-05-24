Актриса Алена Бабенко госпитализирована с COVID-19

Москва, 24 мая. Коронавирусная инфекция подтвердилась у заслуженной артистки РФ Алены Бабенко. Об этом актриса рассказала в своем Instagram.

Бабенко сообщила, что отказалась от участия в шоу «Танцы со звездами» и самоизолировалась сразу, как почувствовала недомогание. Актриса заявила, что посчитала себя ответственной не только за собственное здоровье, но и за здоровье своих друзей и коллег.

«К сожалению, это оказался тот самый коронавирус», — написала Бабенко.

По ее словам, основными симптомами болезни стали температура и слабость. Ее госпитализировали. В данный момент Бабенко находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении и уже чувствует себя лучше.

Ранее медики выявили COVID-19 у полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Зелимхана Бакаева. Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский заявил, что результаты исследований Бакаева свидетельствуют об острой фазе заболевания. Он отметил, что у футболиста отсутствуют клинические проявления болезни, она протекает бессимптомно.