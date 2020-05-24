Дайджест СМИ Турции: названы конкуренты Эрдогана, молодежь бежит из страны, Анкара разрушила правовое государство

Далеко ли зайдет Эрдоган в Ливии, о чем турецкий президент говорил с Владимиром Путиным по телефону, почему большая часть турецкой молодежи хочет покинуть страну, а оппозиция опасается фальсификаций на предстоящих выборах, — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

На предстоящих выборах Эрдогану придется соперничать с мэрами Стамбула и Анкары

Опрос, проведенный компанией Optimar, показал предпочтения граждан Турции на предстоящих в 2023 году президентских выборах. Согласно результатам опроса, главными соперниками турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана являются мэр Стамбула Экрем Имамоглу, мэр Анкары Мансур Яваш, бывший глава «Демократической партии народов» (HDP) Селахаттин Демирташ и предыдущий президент страны Абдуллах Гюль, если они решат баллотироваться на президентских выборах.

Главными соперниками Эрдогана могут стать Яваш и Имамоглу. На вопрос «За кого вы проголосуете, если президент Эрдоган и мэр Стамбула Имамоглу окажутся соперниками в последнем туре на президентских выборах в 2023 году?» 44,7% респондентов ответили, что за Эрдогана, и 34,7% заявили, что отдадут свой голос за Имамоглу.

Аналогичный вопрос задавался об Эрдогане и Мансуре Яваше. Результаты показали, что за мэра Анкары готовы проголосовать 36,1%, в то время как за действующего президента собираются отдать свои голоса 43% избирателей.

Путин и Эрдоган провели беседу по телефону

Между Владимиром Путиным и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник 18 мая состоялся телефонный разговор.

Стороны обсудили ход борьбы с пандемией коронавируса, обменялись мнениями по ситуации в Сирии и коснулись вопроса Ливии.

«Президенты России и Турции выразили обеспокоенность эскалацией насилия в Ливии. Отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января 2020 года, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении Кремля.

60% молодежи хочет уехать из Турции

Турецкий Фонд социальной демократии (SODEV) выпустил исследование, которое показало, что большая часть молодежи была бы готова уехать из Турции на постоянное место жительства за рубежом, если бы имела такую возможность.

«Исследование молодежи Турции» проводилось среди 600 молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет. Согласно докладу, 62,5% респондентов заявили, что хотели бы жить за границей, если бы это было возможно. Из них 74,4% являются сторонниками оппозиционной «Республиканской народной партии» (CHP). Среди молодежи, которая поддерживает правящую «Партию справедливости и развития» (AKP) уехать за рубеж желают 47,3%. Интересны результаты, полученные от сторонников «Партии националистического движения» — из них 68,6% также хотели бы покинуть Турцию.

«Молодые люди ходят без работы, они не верят в то, что образование может помочь им устроиться в хорошую компанию, не верят, что это возможно без «блата» и знакомств. Молодежь убеждена, что своим талантом добиться чего-либо в Турции очень трудно, и поэтому мечтает уехать за границу», — говорится в исследовании SODEV.

В Турции сокращается количество случаев заболевания COVID-19

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в среду, что количество новых зафиксированных случаев COVID-19, выявленных за последние 24 часа, в Турции упало ниже 1000, что является показателем улучшения ситуации и успехом страны в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, по данным Министерства здравоохранения, количество людей, умерших от инфекционного заболевания, по данным на пятницу, 22 мая, выросло до 4276 человек.

Количество выявленных за день новых случаев заражения коронавирусом в Турции сократилось до 950 с 4500 в прошлом месяце. Общее количество случаев заболевания коронавирусом превысило 150 000 человек, из которых около 75% уже выздоровели.

Лидер турецких исламистов обвинил правительство в намерении фальсифицировать выборы

Лидер «Партии Счастья» (SP) Темель Карамоллаоглу заявил, что правящая «Партия справедливости и развития» (AKP) намерена вмешаться в результаты следующих выборов.

«Я говорю вам, они будут мешать выборам. Они будут вмешиваться в подсчет голосов, как они сделали это на предыдущих выборах», — заявил Карамоллаоглу, напомнив о случае, когда сторонники кандидата от партии Эрдогана убили двух наблюдателей от SP во время голосования.

Следующие парламентские и президентские выборы в Турции запланированы на июнь 2023 года. Однако существует мнение, что турецкое руководство может объявить досрочное голосование.

Карамоллаоглу также добавил, что кандидатам от его партии угрожали, пытаясь заставить сняться с выборов.

Позиция SP близка электорату, который традиционно голосует за Эрдогана, что временами может создавать нежелательную конкуренцию для правящей партии.

Около 16 000 предприятий в Турции были закрыты из-за коронавируса

В период с 1 марта по 30 апреля, в дни, когда в Турции были введены меры по борьбе с распространением коронавируса, было закрыто около 16 000 предприятий. Об этом заявила министр торговли Рухсар Пекджан в ответ на парламентский запрос от «Республиканской народной партии» (CHP). При этом Пекджан не ответила на вопрос о том, сколько людей в этот период обратились за пособием по безработице. Министр торговли также отметила, что было зарегистрировано около 80 000 новых компаний.

Между тем представители оппозиционной партии утверждают, что количество закрытых предприятий увеличится в ближайшие месяцы, поскольку вспышка COVID-19 сильно ударила по турецкой экономике.

Согласно докладу CHP, с начала мая каждый четвертый житель Стамбула потерял работу из-за пандемии.

Журналист и оппозиционный активист задержаны после жалоб на них в провластных СМИ

Тейлан Кулачоглу, популярный пользователь Twitter, и журналист Хакан Гюльсевен были задержаны после того как о них написали проправительственные СМИ.

Провластные медиа не так давно начали писать о Кулачоглу, утверждая, что он был основателем антиправительственного движения в социальных сетях, известного как «Движение безымянных». Цель сообщества, как утверждают провластные издания, — разжигание хаоса в турецком обществе.

Вскоре после задержания Кулачоглу был задержан и журналист Хакан Гюльсевен, который на своей странице Twitter раскритиковал задержание блогера.

«Проправительственные тролли, которые нападали на Тейлана в течение нескольких дней, грозили ему скорым возмездием. Возникает вопрос: тролли управляют государством, или власти работают с троллями?» — написал Гюльсевен и сам оказался под ударом.

Напомним, в Турции десятки журналистов находятся за решеткой из-за своих взглядов, в то время как тысячи людей из всех слоев общества ежедневно становятся объектами расследований из-за своей критики в адрес турецкого правительства и чиновников в социальных сетях.

Турция нуждается в долларах и ведет переговоры с четырьмя иностранными центробанками

Турция продолжает переговоры с Японией, Великобританией, Катаром и Китаем о создании или расширении валютных своп-линий, и сообщения о заключении сделки с двумя странами не соответствуют действительности, сообщило государственное информационное агентство Anadolu со ссылкой на чиновников казначейства.

Правительство Турции обратилось к иностранным союзникам в срочном поиске финансирования, поскольку власти опасаются второго крупного валютного кризиса за последние несколько лет.

Анкара стремится привлечь иностранный капитал, чтобы помочь своей экономике противостоять воздействию пандемии коронавируса и пополнить истощенные валютные резервы Центрального банка, которые сокращались по мере того как политики пытались защитить слабеющую лиру.

В начале месяца курс турецкой лиры достиг исторического минимума. Инвесторы были обеспокоены падением уровня чистых валютных резервов ЦБ Турции и относительно высокими внешними долговыми обязательствами страны. Это ускорило поиск Анкарой зарубежного финансирования.

Катар выделил Турции дополнительные 5 млрд долларов по своп-линии

ЦБ Турции в среду распространил заявление о том, что центральные банки Турции и Катара заключили своп-сделку на дополнительные 5 млрд долларов.

Ранее между странами было заключено соглашение о своп-сделке на 10 млрд долларов. Стоит отметить, что Федеральная резервная система США (ФРС) не ответила на запрос Турции открыть ей кредитную линию по валютным свопам.

Четверо из десяти граждан Турции чувствуют себя гражданами второго сорта

Общественная организация «Сеть баланса и надзора» провела обширное исследование среди граждан Турции об их ожиданиях от руководства страны, отношении к политике, правосудию, и их ощущениях о своем местоположении в качестве граждан страны. Исследование, по итогам которого был составлен «Доклад об ожиданиях от демократии в Турции», показало, что многие граждане страны считают, что они подвергаются дискриминации по различным причинам. 40% опрошенных заявили, что «чувствуют себя гражданами второго сорта».

Большая часть респондентов заявила социологам, что каждый гражданин должен иметь право на справедливое судебное разбирательство, доступ к госуслугам, иметь право на свободное вероисповедание и собственную культурную идентичность.

«Однако существует определенная часть населения, которая считает, что для того, чтобы быть полноценным гражданином Турции важны такие критерии, как религия, язык, этническая принадлежность и пол», — говорится в докладе.

Насколько далеко Эрдоган готов зайти в Ливии?

На такой вопрос ответил колумнист издания Ahvalnews Бурак Туйган. По его словам, успешный ход боевых действий в Ливии в последние несколько дней не является заслугой «Правительства национального согласия» (ПНС) в Триполи, «эти победы полностью принадлежат Турции», — пишет он.

Политолог поясняет: боевые беспилотные летательные аппараты, бронетехника, разведка, воздушная поддержка, сильная декоординация между ополчениями изменили равновесие в Ливии. По мнению автора, Анкара, возможно, не планирует идти дальше, и может ставить своей целью разделение Ливии на две части.

По словам Туйгана, нельзя считать достижения последних дней окончательной победой Турции.

«Соседние страны, имеющие свои интересы в Ливии и поддерживающие Халифу Хафтара, еще не приняли участия на поле боя в полной мере. Эрдогана ожидают большие риски в Ливии — президент Турции ввязался в войну там, где нет интересов турецких граждан», — пишет Туйган.

По мнению политолога, чем дольше идет война, тем дороже она будет обходиться Турции. Приводя в пример действия США в Ираке, автор предполагает, что Турции не удастся нажиться на ливийской нефти. Более того, напомнил автор статьи, американцы потратили миллиарды долларов, чтобы хоть как-то удержаться в Ираке.

«Эта война — война не Турции, а война Эрдогана. Очевидно, что это для Эрдогана, а не для Турции, важно, чтобы Анкара вела две крайне дорогостоящие войны — в Сирии и Ливии. И это происходит в эпоху, когда в мире уже практически не ведутся «горячие» конфликты, — скорее, идут экономические войны. И Эрдогану, кажется, этих двух войн недостаточно. Ходят слухи, что турецкий президент положил глаз на Йемен. При желании Турция могла бы использовать свое экономическое превосходство и региональные связи для того, чтобы получить больше выгоды в этих трех странах. Но, похоже, что пока Эрдоган остается у власти, Турция будет продолжать воевать; как внутри, так и снаружи», — пишет Бурак Туйган.

В турецкой тюрьме зафиксирована первая смерть от COVID-19

Прокуратура стамбульского района Бакыркой в пятницу заявила о смерти заключенного в тюрьме Силиври из-за коронавирусной инфекции, отмечая, что количество выявленных случаев заболевания коронавирусом там достигло 82.

Заключенный был госпитализирован 7 мая и скончался от вируса в четверг.

72 заключенных с COVID-19 в тюрьме Силиври были изолированы, еще 10 были госпитализированы, говорится в сообщении прокуратуры.

На прошлой неделе турецкий депутат Омер Гергерлиоглу обнародовал информацию о том, что 191 человек инфицирован вирусом COVID-19 в местах лишения свободы по всей Турции.

Близкий соратник Эрдогана: Турция уже не правовое государство

Лидер новой турецкой «Партии демократии и прогресса» (DEVA) Али Бабаджан заявил, что практика применения турецкими властями «Закона о борьбе с терроризмом» противоречит международному праву, конституции страны и другим законам государства.