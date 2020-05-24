Китайские ученые на хомяках доказали эффективность медицинских масок при COVID-19

Москва, 24 мая. Китайские ученые доказали эффективность медицинских масок при профилактике коронавирусной инфекции нового типа.

Они провели эксперименты с 52 хомяками в специально созданной конструкции. Микробиологи расположили два ряда клеток друг напротив друга. С одной стороны в каждую из клеток были помещены по одному инфицированному хомяку, с другой стороны — по три здоровых грызуна. Между рядами были установлены вентиляторы. Таким образом ученые из Университета Гонконга решили проверить эффективность маски.

Ученые разыграли три сценария. Первый предполагал установку специальной масочной перегородки у ряда с зараженными хомяками, второй — у здоровых грызунов, третий — полное отсутствие перегородки.

Результаты эксперимента показали, что в клетках без барьера коронавирусом заразились 10 из 15 здоровых хомяков. Когда у клеток с больными хомяками установили маски, то заболели только два грызуна из 12. При расположении перегородки у клетки со здоровыми хомяками заболели четыре из 12 грызунов.

«Наш эксперимент с хомяками очень ясно показывает: если зараженные хомяки или люди — особенно бессимптомные и те, у кого выявлены симптомы, — надевают маски, то они фактически уберегают других людей», — пояснил куратор эксперимента микробиолога и специалиста по инфекционным заболеваниям Юэн Кхуок-Юн.

Напомним, ученые выяснили, что даже небольшой ветер может свести к минимуму эффективность социального дистанцирования. Специалисты с помощью компьютерного моделирования движения частиц слюны в воздухе выяснили, что ветер за пять секунд может разнести их на шесть метров. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для того, чтобы снизить риски заболевания COVID-19, нужно держать дистанцию друг от друга порядка двух метров.