Депутат Оксана Пушкина рассказала о нетипичном симптоме коронавируса

Москва, 24 мая. Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала нервозность симптомом, который стоит учитывать тем, кто не переболел COVID-19.

В пятницу Пушкина, у которой ранее был выявлен коронавирус, сообщила о выписке из клиники. Она объяснила, что в течение двух недель будет на карантине. На следующей неделе ей предстоит пройти третий — «финальный» — тест на коронавирус. В эфире телеканала НТВ она добавила, что близкие считали ее очень нервной в период заболевания.

«Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни», — объяснила она.

Пушкина перечислила симптомы заболевания, которые наблюдаются у многих инфицированных.

«Может начаться конъюнктивит, суставы ломит. У кого-то большая температура, у меня ее вообще не было. Покашливание, нос заложен», — добавила политик.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано более пяти миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на ночь воскресенья, 24 мая, выявлено 5 103 006 случаев COVID-19, при этом 333 401 пациент с коронавирусом скончался​​​. В ВОЗ отмечают, что за последние сутки были зафиксированы 109 536 новых случаев заражения и 5 663 летальных исхода. Самое большое количество заражений по-прежнему регистрируется в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, ранее ВОЗ включила в перечень перспективных вакцину от коронавируса, которая разрабатывается специалистами Московского государственного университета имени Ломоносова. Несколько прототипов поливалентного препарата против коронавирусов биологи разработали на основании вирусов растений.