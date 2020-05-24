Мусульмане Москвы встретили Ураза-байрам дома

Москва, 24 мая. Столичные мусульмане остались дома в праздник Ураза-байрам. Мечети Москвы, включая и Соборную мечеть на проспекте Мира, в праздник были закрыты. В этом убедился корреспондент Федерального агентства новостей.

Закрытие российских мечетей вызвано сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии COVID-19.

Глава Совета муфтиев РФ шейх Равиль Гайнутдин призвал верующих оставаться дома в праздник Ураза-байрам.

«В день благословенного праздника Ураза-байрам наши мечети в Москве и Московской области, а также в ряде других регионов и городов не смогут принять верующих, дабы не создавать условий для заражения еще большего количества людей. Мы добровольно отказываемся от радости коллективного намаза, духа грандиозного и многолюдного торжества, чтобы тем самым не стать, не дай Аллах, причиной последующих людских смертей и страданий», — заявил духовный деятель.

Уже на выходе из метро «Проспект Мира» верующих встречают волонтеры Духовного управления мусульман Москвы. Они сообщают, что традиционная праздничная молитва в этом году не состоится.

«Намаза не будет», — говорит мужчина в зеленой форме.

Подход к самой Соборной мечети перекрыт. Сотрудники МВД Москвы и Росгвардии охраняют улицы, ведущие к дому молитвы.

«Дальше нельзя», — преграждают путь верующим полицейские.

Впрочем, таковых у Соборной мечети совсем немного. Большинство мусульман столицы вняли призывам духовенства и остались дома в светлый праздник Ураза-байрам.

Верующие могут посмотреть трансляцию праздника онлайн или по телевизору. Верховный муфтий России Равиль Гайнутдин провел праздничную молитву и проповедь в Соборной мечети Москвы.

Ураза-байрам (в арабской традиции — Ид аль-Фитр) — один самых важных праздников ислама. Он знаменует окончание мусульманского поста Рамазан.