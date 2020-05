Противостояние в Ливии. Российский ЗРПК «Панцирь-С1» VS турецкий БЛА Bayraktar TB2

Без сомнения, самое жаркое противостояние современных систем ПВО и ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) сейчас разворачивается в Ливии.

Турецкая военная машина активно использует свои передовые БЛА Bayraktar TB2 на стороне Правительства национального согласия (ПНС), а противостоит им российская система ЗРПК «Панцирь-С1», поставленная Ливийской национальной армии (ЛНА) Объединенными Арабскими Эмиратами (а возможно, и другими странами, сочувствующими ЛНА).

Война земли с воздухом

С начала этого года, по открытым источникам, были уничтожены 54 ударных БЛА с одной стороны и порядка девяти комплексов «Панцирь» с другой. Многие БЛА уничтожены «Панцирями», а «Панцири», в свою очередь, были уничтожены ударами беспилотников.

Подтверждение таких потерь с обеих сторон есть далеко не во всех случаях, а в некоторых случаях видеоролики уничтожения ЗРПК, смахивающие на компьютерную графику, были предоставлены протурецким ресурсом Clash Report, который был уличен на примере сирийского кейса в монтаже и подтасовке фактов.

Цена противостояния, в долларах США

Вышеуказанные показатели говорят о том, что успех от использования вышеуказанных систем имеет место с каждой стороны, но кто в итоге несет большие финансовые потери и репутационные риски?

Сразу оговоримся, будем считать, исходя из актуальных расценок систем на конец 2019 года, начало 2020 года. Также берем чистую стоимость одной машины, без боекомплектов, без станций управления (применительно к БЛА) и без обучения операторов этих систем.

Финансовые затраты:

— стоимость одного экспортного ЗРПК «Панцирь-С1» составляет около 14 миллионов долларов США;

— БЛА Bayraktar TB2 имеет стоимость 5 миллионов долларов США (высокие умы высчитали эту стоимость за единицу, из контракта на поставку данных систем Украине).

Итого: 84 миллиона долларов потеряли союзники ЛНА и 270 миллионов долларов потеряли турецкие военные. При расчете максимальных потерь (54 единицы БЛА) получаем совершенно плачевные для Турции убытки.

Репутационные риски сторон

Сложившийся благодаря активному участию турецких БЛА во всех «громких» конфликтах современности тренд «Турции — повелительницы БЛА» не выдерживает никакой критики. Несмотря на то, что, казалось бы, производство серийного Bayraktar TB2 отлажено в автоматическом режиме, утеря в Сирии и Ливии, по самым нейтральным оценкам, полусотни единиц с начала года нанесла тяжелый урон для ВПК Турции.

При этом, в отличие от Турции, использованные в Ливии ЗРПК «Панцирь-С1» различных модификаций стоит записывать не столько в репутационные потери одной только России, но и ОАЭ, и другим странам, которые поддерживают Ливийскую национальную армию, что несколько «смазывает» эффект.

Да и даже такая «массовая» утрата «Панцирей» сделала хорошую рекламу российскому военпрому: первые экспериментальные «Панцири», поставленные в ОАЭ чуть ли не десять лет назад, сумели уничтожить современные турецкие «дроны-убийцы», выпущенные за последний год. Кроме того, часть ЗРПК была уничтожена в беззащитном состоянии, при транспортировке и вне боевой готовности, что также не бросает тень на эффективность «Панциря».

Промежуточные итоги и перспективы

Конечно, едва ли в «Панцирях» сидели ливийские экипажи (будь иначе, результат был бы гораздо хуже). Но даже так, если отбросить этот фактор, российские ЗРПК, поставленные из ОАЭ, дали достойный бой, показав далеко не худший результат в своем уникальном классе.

В то же время турецкий беспилотник не показал каких-либо технологических особенностей в сравнении со своими «одноклассниками» из других стран в рамках активных боевых действий.

И если в дальнейшем на стороне ЛНА будут использоваться «Панцири» более современных модификаций, будет повышаться опытность операторов этих систем и будут учтены все ошибки в использовании данных ЗРПК, то Турции придется вплотную задуматься о выгоде использования своих БЛА в нынешних и больших масштабах.

Десятки утерянных БПЛА

2 января «Аль-Арабия» сообщает, что ПВО ЛНА сбила турецкий БПЛА, который пытался нанести авиаудар по позициям ЛНА.

مصادر العربية: الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة حاولت قصف مواقعه #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 2, 2020

4 января два турецких БПЛА Bayraktar TB2 атаковали колонну ЛНА, направлявшуюся из города Мизда в Триполи. Спустя 30 минут после авианалета ЗРПК ЛНА «Панцирь-С1» сбил один из БПЛА к югу от аэропорта Митига.

#BREAKING: An hour ago, 2 #Turkish Bayraktar TB2 armed drones supporting Islamist militias of #GNA targeted a convoy of #Libya National Army on its way to #Tripoli at Mizda. 30 mins later one of them was shot-down by a Pantsir S1 SAM system of #LNA in south of #Mitiga airport! pic.twitter.com/lAqkTqmv2u — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) January 3, 2020

7 января Afrigate News сообщили, что средства ПВО ЛНА сбили турецкий БПЛА в районе Абу Курайн.

8 января пользователь Twitter выложил фотографии, в описании которых указал, что это фото обломков сбитого над центральным регионом турецкого БПЛА средствами ПВО ЛНА.

☀حطام الطائرة التي اسقطتها الدفاعات الجوية

اليله فوق منطقة الوسطى pic.twitter.com/h5nJD4xNKj — Wagak Original (@wagak_original) January 8, 2020

Другой пользователь Twitter сообщил, что в районе Абу Курайн был сбит турецкий БПЛА боевиков.

#بوقرين قبل قليل

تم إسقاط طائرة تركية مسيرة للحشد المليشاوي — Ahmad Alzway (@Ahmad_Alzway) January 8, 2020

11 янврая СМИ сообщили со ссылкой на источники в 9-й бригаде ЛНА, что средствам ПВО удалось сбить выслеживающий их позиции в районе Абу Салим турецкий БПЛА.

12 января появились сообщения, что система ПВО 128-го пехотного батальона ЛНА сбила турецкий БПЛА, снаряженный боеприпасами, на направлении Вади ар-Рабиа к югу от Триполи.

22 января ЛНА заявила, что БПЛА турецкого производства был сбит после взлета с авиабазы Митига. На выложенных в Сеть фотографиях обломков видны характерные для турецких дронов знаки.

عاجل | الجيش الليبي: إسقطنا طائرة تركية مسيرة أغارت على الوحدات العسكرية بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس — العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) January 22, 2020

اسقاط طائرة مُسيرة #تركية جنوب طرابلس ، المشكله انهم حطين العلم الليبي على الطائرات على اساس ليبيا عندها من يعرف يشعل الطائرات المُسيرة، pic.twitter.com/Q5tu5ois6l — بـــدر الرّابحي (@bader_alrabhy) January 22, 2020

28 января, согласно Afrigatenews, оперативный штаб «аль-Карама» заявил, что силы Мисураты по ошибке сбили утром 28 января турецкий БПЛА и теперь утверждают, что это БПЛА ЛНА.

18 февраля ЛНА сообщила, что ей удалось сбить турецкий БПЛА сразу после того, как тот вылетел из аэропорта Митига.

#BREAKING

LNA Media Office: We downed a Turkish UAV drone straight after it departured Maetiga airport in Tripoli. #Libya. pic.twitter.com/Jjf2JHe2m2 — Libya Review (@LibyaReview) February 18, 2020

19 февраля неофициальный аккаунт ЛНА в Twitter сообщает, что над Таджурой был сбит турецкий БПЛА.

A 3ed Turkish UAV is being jammed now . Over Tajora #Tripoli pic.twitter.com/9L7rXx5DqX — M.LNA (@LNA2019M) February 18, 2020

25 февраля Группа операций Западного региона ЛНА объявила об уничтожении турецкого БПЛА «Байрактар» к югу от Триполи, а пользователь Twitter выложил фотографии якобы сбитого турецкого БПЛА сил ПНС.

26 февраля системы противовоздушной обороны ЛНА сбили турецкий летательный аппарат в районе Сук аль-Хамис, к югу от столицы Триполи.

28 февраля Канал «аль-Хадас» со ссылкой на оперативный штаб ЛНА сообщил о двух сбитых турецких БПЛА на юге Триполи, в районе Вади ар-Рабиа.

29 февраля появились сообщения, что ПВО ЛНА сбила турецкий БПЛА в районе аль-Вишка.

2 марта системы ПВО ЛНА сбили турецкий БПЛА, который вылетел из Митиги в направлении аль-Халля после того, как он совершил попытку атаковать позиции подразделений ЛНА в этом районе.

Libyan National Army #LNA Air defense platforms target a Turkish UAV that took off from the military base of Maitiga, and shot it down at the Al-Khala axis #Tripoli. after it attempted to target the positions of our military units in the area.#Libya pic.twitter.com/tWE4mZQHZt — M.LNA (@LNA2019M) March 2, 2020

7 марта представители ЛНА заявили о сбитом турецком БПЛА на юге Триполи.

عاجل | الجيش الليبي: إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوبي طرابلس. — العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) March 7, 2020

В тот же день появились сообщения, что на юге Триполи средствами ПВО ЛНА был сбит турецкий БПЛА, взлетевший с базы Митига.

منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية ، وتقوم بإسقاطها في جنوب العاصمة ..#الاعلام_الحربي — بنغازي وطن في مدينة (@Benghazi606) March 7, 2020

24 марта аккаунт отдела военной информации ЛНА опубликовал фотографии сбитого турецкого БПЛА к югу от г. Злитен. Сообщается, что БПЛА был оснащен ракетами для ударов по объектам в районе аль-Джуфра.

28 марта силами ЛНА сбит турецкий БПЛА недалеко от района аль-Джуфра

#الجفرة#ليبيا



وحدات من القوات المسلحة الليبية تتمكن من اسقاط طائرة #تركية مسيرة بمحيط المنطقة قبل قليل pic.twitter.com/Aap7ZB6djd — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) March 28, 2020

29 марта появились сообщения, что турецкий БПЛА сбит над аль-Вишкой.

إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق الوشكة — محمد إمحيسن ???????? (@mhisen_mohamed) March 28, 2020

31 марта аккаунт про-ЛНА в Twitter сообщил о сбитом силами ЛНА турецком БПЛА TB2 на юге Триполи.

Тогда же отдел военной информации ЛНА сообщил, что вечером средствами ПВО ЛНА в районе ат-Тавиша на юге Триполи был сбит турецкий БПЛА, вылетевший из базы Митига.

1 апреля связанный с ЛНА аккаунт сообщил, что ПВО армии сбила турецкий БПЛА над городом аль-Аджилят.

4 апреля канал Libya Alhadath TV сообщил о сбитом турецком БПЛА на востоке Мисураты.

6 апреля аккаунт отдела военной информации ЛНА сообщил, что система ПВО ЛНА в районе Абу Курайн, к востоку от города Мисурата, сбила турецкий БПЛА, который взлетел с территории академии ВВС в Мисурате с целью нанесения ударов по позициям вооруженных сил.

8 апреля пользователь Twitter сообщает, что ПВО ЛНА сбила турецкий БПЛА над авиабазой аль-Ватыя.

9 апреля появилось сразу три сообщения, что ПВО ЛНА сбила турецкие БПЛА в разных районах: Айн Зара, Тининай и к востоку от Мисураты.

11 апреля отдел военной информации операции «аль-Карама» подтвердил, что системы ПВО ЛНА сбили два турецких БПЛА 10 апреля: первый был уничтожен в районе Варшафана в 18:45 по местному времени, второй — в 23:45 в Тархуне.

12 апреля пользователь Twitter сообщил, что силы ЛНА сбили турецкий БПЛА над западным въездом в Абу Курайн.

قواتكم المسلحة تسقط طائرة مسيرة تركية فوق البوابة الغربية #بوقرين — نوح الحبوني (@nwh_alhbony) April 12, 2020

13 апреля появились сообщения, что системами ПВО ЛНА были сбиты три БПЛА ПНС на направлении аль-Вишка во время их операции по бомбардировке позиций армии

رجال_الحسوم

امر_اللواء_الرائد_التواتي_المنفي

يجتمع بامراء السرايا والقادة الميدانيين لوضع خطة لاقتحام احد المحاور

انتظرو البشائر الله_اكبر_ولله_الحمد



مكتب_اعلام_لواء_الحسوم pic.twitter.com/KOWGqd1c4K — Libyan National Army (@DavidBiutitaman) April 13, 2020

14 апреля канал Libya Alhadath сообщил о сбитом турецком БПЛА в районе аль-Вишка, к востоку от направления аль-Хиша аль-Джадида (Абу Курайн).

16 апреля пользователь Twitter сообщил, что в районе Вади ар-Рабиа сбит турецкий БПЛА.

#وادي_الربيع_الأن ..



طائرة تركية مسيرة تم أسقاطها



هااااااااح ???? — اللواءعبدالفتاح يونس (@ahmida_labidi) April 16, 2020

Тогда же канал Libya Alhadath TV сообщает, что силы ПВО ЛНА сбили турецкий БПЛА в окрестностях г. Тархуна.

17 апреля СМИ опубликовали видео со сбитым 17 апреля турецким БПЛА в районе Вади Динар к западу от Бани Валид.

18 апреля СМИ опубликовали видео, на котором солдаты ЛНА показывают сбитый ранее турецкий БПЛА в районе аль-Хира на юге Триполи.

20 апреля аккаунт 82-го батальона ЛНА сообщил, что силы ПВО ЛНА сбили турецкий БПЛА к западу от г. Сирт.

Затем силам ПВО ЛНА удалось сбить второй БПЛА турецкого производства, на этот раз — в районе аль-Вишка.

25 апреля было опубликовано видео сбитого турецкого БПЛА в районе Вади Динар в Бани Валиде.

26 апреля аккаунт Отдела военной информации ЛНА сообщил, что силы ПВО ЛНА сбили очередной турецкий БПЛА, который пытался нанести воздушный удар по базе аль-Ватыя.

2 мая издание «Аль-Марсад» сообщило, что БПЛА Bayraktar ТВ2 турецкого производства врезался в жилое здание в районе Триполи Арада, к югу от аэропорта Митига.

Пользователь Twitter уточнил, что БПЛА был сбит системами ПВО ЛНА.

8 мая аккаунт Отдела военной информации ЛНА сообщил, что силы ПВО ЛНА сбили турецкий БПЛА, который пытался атаковать воинские подразделения ЛНА, дислоцированные на авиабазе аль-Ватыя.

9 мая отдел военной информации ЛНА сообщил, что средства ПВО ЛНА нанесли удар по турецкому БПЛА Bayraktar TB2 и сбили его в районе аль-Кабаиля в Айн Заре.

12 мая появились сообщения со слов представителей 82-го пехотного батальона ЛНА, что в окрестностях района аш-Шварейф средствам ПВО ЛНА удалось сбить турецкий БПЛА.

Отдел военной информации ЛНА также разместил фото обломков, попутно указав, что данный БПЛА модели TB2 Bayraktar.

16 мая силы ПВО ЛНА сбили турецкий ударный БПЛА Anka-S в небе над базой аль-Ватыя.

17 мая канал Libya Alhadath TV сообщил, что силы ПВО ЛНА сбили турецкий БПЛА, который пытался атаковать базу аль-Ватыя.

Тогда же аккаунт медиацентра оперативного штаба «аль-Карама» сообщал, что силы ПВО ЛНА сбили турецкий БПЛА в окрестностях аль-Ватыи, который упал в районе аль-Аджилят.

21 мая появились сообщения, что средства ПВО ЛНА сбили турецкий БПЛА в небе над Тархуной. Позже об этом сообщил официальный источник.

#عاااجل ..



الدفعات الجويه تسقط طائرة تركيـه مسيره (ذبانه ) فـوق سماء مدينه ترهونه — احـمـد حـمدان (@ahmed_hamdan9) May 21, 2020

22 мая отдел военной информации ЛНА сообщил, что средства ПВО сбили два турецких БПЛА. Первый был сбит в районе аль-Карият, второй в районе Абу аль-Гариб, на юге города Бани Валид.

#ليبيا

منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية تستهدف طائرتان مُسيّرتان تابعات لقوات الغزو التركي وتقوم بإسقاطهما ، حيث تم اسقاط الأولى في منطقة القريات والثانية في منطقة بو الغريب جنوب مدينة بن وليد .

..#شعبة_الاعلام_الحربي pic.twitter.com/EQY0uCKdQt — شعبة الإعلام الحربي (@warinformationd) May 22, 2020

23 мая аккаунт Отдела военной информации ЛНА сообщил, что силы ПВО ЛНА сбили турецкий БПЛА, который упал в окрестностях аль-Карията.

Пользователь Facebook, поддерживающий ЛНА, опубликовал фотографии сбитого БПЛА.