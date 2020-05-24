Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов

Москва, 24 мая. Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов страны в целях компенсации снижения доходов бюджетов. Распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В сообщении пресс-службы правительства России указывается, что средства выделены по поручению президента страны Владимира Путина. Они будут направлены в 56 субъектов федерации, «чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года».

«Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов», — отмечается в сообщении.

Принятая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. Страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуаций решили прибегнуть к ряду ограничений.

Россия приняла ряд превентивных мер, направленных на борьбу с COVID-19. В частности, было принято решение закрыть места массового скопления людей, в том числе кинотеатры и торговые центры, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, а вузы и школы продолжают до сих пор процесс обучения в дистанционном режиме.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович ранее заявила, что ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации.