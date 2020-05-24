Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Москва, 24 мая. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, который в 2020 году отмечается 24 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства уточнил, что мусульманская община вносит неоценимый вклад в межнациональный мир. Путин уточнил, что праздник разговения несет особый духовный смысл. По его словам, на протяжении многих веков мусульмане отмечают его не только усердной молитвой, но и вниманием к тем, кто нуждается в помощи.

Президент напомнил, что мусульмане, живущие в России, с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, а также стараются приобщить к ним подрастающее поколение.

«Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи», — подчеркнул он.

По мнению главы государства, и сегодня, в условиях пандемии, мусульманское духовенство стремится нести свою ответственную гуманитарную, благотворительную миссию.

В 2020 году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) — это праздник окончания строгого поста, который стараются держать все последователи ислама в течение всего месяца Рамадан. Увы, из-за пандемии, вызванной коронавирусом, в этом году от традиций проводить в Рамадан совместные ночные трапезы (ифтары) последователям пророка Мухаммеда пришлось отказаться.

Ограничения из-за пандемии, вызванной коронавирусом, сохранятся и в праздник Ураза-байрам. О соблюдении режима самоизоляции российских мусульман попросил лично президент России Владимир Путин.