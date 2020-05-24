В США назвали Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Москва, 24 мая. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы».

Он пояснил, что речь в данном случае идет о российской военной инфраструктуре в Калининградской области. По словам Роберта О’Брайена, Россия разместила в этом регионе «огромное количество ракет и вооружений, нацеленных на европейских союзников США, прежде всего на Прибалтику».

«При этом в рамках Договора по открытому небу мы не могли добиться возможности осуществить облет Калининградской области», — добавил О’Брайен.

Советник президента США по национальной безопасности также подчеркнул, что Калининград, который имеет удобное географическое положение, мог стать торговым хабом, центром туризма и социальных контактов между Россией и Западной Европой. Однако этого не произошло, как считает О’Брайен, потому что РФ сделала в Калининградской области «закрытую военную базу, напичканную современными вооружениями и ракетами».

Большая часть интервью советника президента США по национальной безопасности была посвящена причинам выхода США из Договора по открытому небу (ДОН).

Напомним, американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. Глава Белого дома объяснил свое решение тем, что РФ якобы «не придерживается» условий соглашения. Трамп добавил, что возобновление договора возможно. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что новый документ на замену Договора по открытому небу не нужен и не имеет перспектив. По его словам, российская сторона в настоящее время изучает различные варианты ответа на выход США из соглашения.