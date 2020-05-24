Космонавт Вагнер рассказал об испытаниях для организма в космосе

Москва, 24 мая. Российский космонавт Иван Вагнер рассказал об адаптации организма к условиям пребывания на Международной космической станции. По его словам, привыкание к микрогравитации проходит в течение двух недель.

Космонавт добавил, что ближе ко времени стыковки начал чувствовать эффекты укачивания. Как пишет РИА Новости, самым тяжелым он назвал второй день на станции.

«После этого постепенно все стало налаживаться. Сейчас уже никаких проблем не чувствую в этом плане», ― подчеркнул Вагнер во время сеанса прямой связи с Землей.

Космонавт объяснил, что в первые дни на Международной космической станции «сбивал все, что вокруг», не понимая, где пол, а где потолок, однако сейчас он над этим даже не задумывается.

Он добавил, что восприятие пищи на станции сильно упростилось.

«Через месяц пребывания на МКС вся пища начала делиться на сублимированный творог, сублимированные вторые блюда и овощи, а также на консервированные мясо и овощи», — сказал он.

Напомним, Вагнер стартовал на МКС 9 апреля 2020 года вместе с россиянином Анатолием Иванишиным и американским астронавтом Крисом Кэссиди. Для него это первый полет в космос.

Вагнер также назвал «самым крутым аттракционом» на планете выведение на орбиту на космическом корабле «Союз». По его словам, больше всего в первом полете ему запомнилось выведение на орбиту. Также космонавту запомнились выполняемые двигателями российского космического корабля коррекции орбиты.