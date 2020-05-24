Ключевая ставка ЦБ в июне может быть снижена. События дня. ФАН-ТВ

ЦБ допускает снижение ключевой ставки в июне Центробанк считает возможным снижение ключевой ставки в июне на один процентный пункт. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Вероятность положительной динамики по-прежнему не 100-процентная на фоне коронавирусного кризиса, но все же выше, чем вероятность отрицательных решений. Вместе с этим, глава ЦБ отметила, что регулятор допускает внеплановые решения, но только при резком изменении ситуации в экономике и на финансовых рынках. Ни в марте, ни сейчас таких обстоятельств, по словам Набиуллиной, не было. Напомним, Центробанк стабильно снижает ключевую ставку с июня 2019-го. За год она опустилась на 0,75 п.п. Следующее решение будет принято в 20-х числах первого летнего месяца.

Пик коронавируса прошел только Московский регион Пик коронавируса прошел только столичный регион. Эксперты считают, что количество проводимых тестов в Москве и Московской области, с одной стороны повысило статистику числа заболевших. С другой — позволило изолировать людей с выявленным COVID-19 и тем самым затормозить его распространение. Исходя из текущей статистики, пик заболеваемости в других регионах наступит в ближайшие одну-две недели. Более продолжительным выход на плато может быть в Санкт-Петербурге и Северо-Кавказском федеральном округе.

Захватчик «Альфа-Банка» в Москве признает свою вину Мужчина, захвативший сотрудников и посетителей столичного отделения «Альфа-Банка», приехал из Нижневартовска и уже имеет судимость за грабеж и угон автомобиля. Напомним, инцидент произошел вчера в офисе по улице Земляной Вал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Захват заложников», подозреваемого уже допросили. 27-летний Алексей Барышников свою вину признает. На вопрос, о целях своих действий, задержанный ответил, что хотел «знать правду».