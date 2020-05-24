New York Times посвятила первую полосу газеты жертвам коронавируса в США

Вашингтон, 24 мая. Американская газета The New York Times отвела первую полосу воскресного выпуска умершим гражданам в США, у которых была коронавирусная инфекция нового типа.

Длинный список из тысячи имен людей, у которых была диагностирована инфекция, находится на первой стороне издания. Таким образом газета решила указать на мрачный рубеж — в Соединенных Штатах количество летальных исходов приближается к ста тысячам человек.

«Числами нельзя измерить влияние коронавируса на США, ни числом выздоровевших пациентов, прерванных работ или потерянных жизней. Когда страна приближается к мрачной отметке в 100 тысяч смертей из-за вируса, New York Times изучила некрологи и сообщения о смерти людей. Эта тысяча человек — только один процент из списка умерших», — такие слова напечатаны на первой полосе.

В подзаголовке находятся следующие строки: «Это были не просто имена в списке. Это были мы». На первой полосе The New York Times указаны имена, фамилии, возраст, место проживания и краткое описание или род занятий скончавшихся людей.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Тогда были зафиксированы многочисленные случаи пневмонии. Инфекция стремительно распространяется по всему миру. Больше всего случаев заражения было зарегистрировано в Италии и США. Также пострадали Испания, Франция и ряд других европейских государств. Власти стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией приняли ряд мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом нового типа в США превышает 1,62 миллиона, скончались более 97 тысяч граждан.

Президент США Дональд Трамп, как сообщалось ранее, опасается неудачи на предстоящих выборах президента из-за вспышки коронавируса. Лидер Белого дома пытается понять причины быстрого падения своего рейтинга. До вспышки COVID-19 американский президент имел высокие шансы на переизбрание, но пандемия негативным образом повлияла на предвыборные расклады.