Пригожин ответил Шнурову, пошутившему над словами о «чудовищном положении» артистов

Москва, 24 мая. Продюсер Иосиф Пригожин обратился в социальной сети к музыканту Сергею Шнурову с просьбой сначала разобраться в том, что он имел в виду, говоря о «чудовищном положении» артистов из-за пандемии, а уже потом записывать «стишки».

Ранее продюсер написал в Instagram, что многие артисты в России сегодня испытывают трудности и фактически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать. В ответ музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, предложив подписчикам «скинуться на еду» для Пригожина. Он в шутку поинтересовался, не начал ли продюсер питаться кашей из ботвы и берестой, а также пообещал прислать ему сосиски.

Пригожин уточнил, что его слова музыкант вырвал из контекста. Продюсер напомнил, что имел в виду не себя, а представителей творческих профессий в целом. Речь, по его словам, идет об артистах театра, кино, цирка, танцорах и музыкантах по вей стране. По словам Пригожина, многие из них посвятили себя творчеству и не имеют других навыков для заработка денег.

«Мы не жалуемся. Да, нам нелегко, как и многим другим. Я понимаю, что Сергей Шнуров закончил свою творческую карьеру, заработал приличное количество денег, молодец», — объяснил Пригожин.

Ранее за Пригожина вступилась его жена — певица Валерия. Она ответила своим поклонникам, которые язвительно попросили у нее адрес, чтобы прислать еды. Валерия объяснила, что Пригожин говорил об артистах по всей стране, которые в условиях пандемии лишились заработка, не имея возможности выступать.