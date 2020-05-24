Валерия ответила на предложение прислать ей сосиски

Москва, 24 мая. Певица Валерия в комментариях к одной из публикаций в социальной сети ответила на критику слов ее мужа Иосифа Пригожина о «чудовищном» положении артистов.

Пригожин в Instagram заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать.

Музыкант Сергей Шнуров отреагировал на данное заявление стихотворением. Он с иронией призвал помочь Пригожину «кто чем может на еду» и пообещал прислать ему сосиски.

Один из подписчиков супруги Пригожина — певицы Валерии — язвительно попросил ее написать адрес, чтобы прислать еду.

«Там Шнур говорил, вы бедствуете! Куда сосисок выслать? Адресок черкните!» — оставил комментарий пользователь под ником slavikonlayn.

Певица в ответе уточнила, что у них есть деньги на существование, но некоторые артисты сейчас находятся в тяжелом состоянии.

«Ну Шнуру точно с его партийными гонорарами поддержка не нужна, а музыкантам, художникам, актерам по всей огромной стране очень бы не помешала. Не все артисты — звезды, и они действительно голодают», — сказала она.

Ранее Валерия пожаловалась на супруга, продюсера Иосифа Пригожина, с которым ей приходится ютиться в квартире во время самоизоляции. По словам артистки, ограничительные меры негативно сказываются на супруге — «он стал раздражительным». Валерия считает, что лучший способ избегать ссор — заняться делом. По ее мнению, весь день нужно заниматься своими делами, а по вечерам встречаться с партнером, например, для просмотра фильмов или сериалов. Звезда отметила, что их семья активно пользуется таким методом предотвращения скандалов.