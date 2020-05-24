Сенатор Пушков предупредил Лукашенко об опасности сотрудничества с Западом

Москва, 24 мая. Политика Соединенных Штатов Америки на постсоветском пространстве выстроена так, чтобы привести к власти выгодных им лиц. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу. Аргументируя свои слова, представитель Совфеда привел в пример судьбу экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.

«Вот Шеварднадзе, уж насколько он в Грузии был покладист с американцами, но даже его заменили, привели к власти Саакашвили через госпереворот», — цитирует Пушкова издание «Украина.ру».

Кроме того, аналогичная ситуация, по мнению Пушкова, сложилась с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Политик пытался быть хорошим партнером для западных стран, однако лидеры данных государств поддержали Евромайдан. При этом Янукович получил гарантии о перемирии с оппозицией, однако на следующий же день они эти гарантии «выкинули на помойку», поясняет Пушков.

Парламентарий также отмечает, что в настоящее время у Белоруссии есть определенное пространство для маневра. Тем не менее, западные страны нацелены на смену режима в республике, а не на оказание помощи, считает Пушков.

«Для начала речь может идти о финансовой помощи, о расширении экономического сотрудничества, но есть же политический подтекст. И я убежден, что президент Лукашенко это понимает», — считает представитель Совета Федерации РФ.

Напомним, ранее член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что несмотря на то, что покупка американской нефти — это суверенное право Белоруссии, в этом действии прослеживается явный политический подтекст.