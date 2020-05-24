В Пенсионном фонде напомнили о новой выплате, которая поступит на карту с 1 июня

Москва, 24 мая. В России в июне появятся новые меры социальной поддержки граждан. Материальную помощь из-за пандемии коронавируса окажут семьям с детьми. Специалисты напомнили, что при назначении доплаты будет учитываться возраст ребенка.

Единовременную выплату могут получить все семьи, которые имеют детей в возрасте от 3 до 16 лет. Пособие будет выделяться на каждого ребенка. Сумма начислений — 10 тысяч рублей. Деньги начнут поступать на счета граждан с 1 июня.

Как пишет издание UssurMedia, если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая, то есть до даты вступления в силу указа президента о выплате, семья не имеет права на средства.

«Выплата полагается только на детей, которым либо не исполнилось 16 лет, либо исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно», — подчеркнули в Пенсионном фонде России.

При этом выплата будет предоставляться семьям, проживающим в России. Чтобы получить деньги, нужно заполнить заявку на сайте государственных услуг.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано более пяти миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на ночь воскресенья, 24 мая, выявлено 5 103 006 случаев COVID-19, при этом 333 401 пациент с коронавирусом скончался​​​. В ВОЗ отмечают, что за последние сутки были зафиксированы 109 536 новых случаев заражения и 5 663 летальных исхода. Самое большое количество заражений по-прежнему регистрируется в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, ранее ВОЗ включила в перечень перспективных вакцину от коронавируса, которая разрабатывается специалистами Московского государственного университета имени Ломоносова. Несколько прототипов поливалентного препарата против коронавирусов биологи разработали на основании вирусов растений.