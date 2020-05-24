Москва, 24 мая. Эксперты назвали самые главные ошибки, которые невеста может совершить в макияже. Они напомнили, что в свадебный день любая девушка хочет выглядеть безупречно, блистая в центре событий.

Специально для этого дня невесты обычно нанимают визажиста и устраивают заранее репетицию макияжа. Как уточнили эксперты, чтобы макияж был идеальным, следует заранее продумать образ и его детали, возможные ошибки, которые могут испортить торжество. По их словам, неприятности, вязанные с make up, можно предотвратить на начальном этапе подготовки.

Визажисты назвали главные ошибки в макияже невесты. Как пишет издание SM.News, на длительных мероприятиях используют более стойкий макияж. Особое внимание в этом случае нужно уделить тональному средству. Важно не нанести на кожу излишнее количество тонального крема, ведь в этом случае вы рискуете создать эффект маски на лице.

Сейчас в тренде сияние лица, поэтому специалисты делают упор, используя соответствующий тональный крем. Как уточнили мастера, на свадьбу лучше использовать матовое покрытие, дабы избежать эффекта жирного блеска при фотосъемке.

Издание пишет, что сейчас при оформлении образа допускают ошибку, используя агрессивные приемы скульптурирования. Эксперты рекомендуют не увлекаться этим и наносить более мягкие цвета. Они подчеркнули, что важно создать легкий образ невесты, который не будет перегружен большим количеством косметики.