Первый иранский топливный танкер приблизился к Венесуэле вопреки угрозам США

Каракас, 24 мая. Первый из пяти иранских танкеров с топливом вопреки угрозам санкциями США в субботу приблизился к водам Венесуэлы. Об этом со ссылкой на аналитическую компанию Refinitiv Eikon сообщает Reuters.

По данным агентства, танкер под названием Fortune в 16.51 по местному времени (23.51 по Москве) был замечен к северу от Тринидада и Тобаго.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса 14 мая заявил, что США преследуют перевозящие топливо в страну танкеры, назвав происходящее нарушением прав граждан республики и международных норм. Его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф направил письмо генсеку ООН, в котором подчеркнул, что Вашингтон должен уважать международное право и свободу судоходства.

Между тем США ввели ограничительные меры против девяти иранских граждан и трех компаний. В список внесены две тюрьмы в Тегеране и Фонд сотрудничества правоохранительных сил Ирана, пишет газета «Известия». Попавшие под санкции граждане связаны с силовыми органами и представителями специального подразделения «Аль-Кудс» — Корпуса стражей исламской революции.