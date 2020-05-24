Шнуров предложил скинуться Пригожину на еду

Москва, 24 мая. Певец и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram-аккаунте посвятил стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на «бедственное» положение артистов российской эстрады в период распространения пандемии коронавирусной инфекции. Скандальный исполнитель предложил «скинуться» бизнесмену на еду, а сам изъявил готовность передать пачку сосисок.

Шутливое стихотворение появилось в аккаунте Шнурова в субботу.

... Бедствуете с тетей Лерой? Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши, Исхудал совсем поди? Правду не замажешь ложью, Ведь артист попал в беду! Так поможем люди божьи, Кто чем может на еду.

В комментариях одни фанаты Шнурова поддержали комический тон артиста. Другие высказали мнение, что слова Пригожина касались не только звезд. Из-за отмены концертов другие работники эстрады также остались без денег и работы.

«У них еще есть музыканты, диджеи, звукорежиссеры, танцоры, менеджеры, наконец, которые честно выполняли свою работу», — вступились подписчики.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин заявил, что из-за эпидемии COVID-19 деятели шоу-бизнеса лишились доходов и сейчас вынуждены жить на имеющиеся накопления. По его словам, даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они не имеют возможности зарабатывать. Аналогичной точки зрения придерживается танцор Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан.

Позже на слова предпринимателя ответил композитор Юрий Лоза. Он высказал мнение, что в отличие от рядовых граждан, у артистов должны остаться накопления, которые позволят им не бедствовать.